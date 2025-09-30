«Бранн» – «Утрехт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1759259446

сегодня, 22:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Бранн» – «Утрехт», который состоится 2 октября 2025 года.

«Бранн»

«Бранн» выигрывает матч за матчем во внутреннем первенстве, но первую игру Лиги Европы команда уступила. Теперь коллектив принимает на своем поле представителя чемпионата Нидерландов и рассчитывает на набранные баллы, ведь еще одно поражение поставит под сомнение способность «Бранна» выйти в плей-офф и конкурировать с другими клубами.

28 сентября «Бранн» обыграл на своем поле «Фредрикстад» (1:0), а 25 числа команда проиграла на выезде «Лиллю» (1:2) в Лиге Европы.

«Утрехт»

«Утрехт» терпел весь матч первого тура Лиги Европы против «Лиона», но в концовке все-таки пропустил и остался без очков на своем стадионе. Теперь клуб постарается уже на выезде набрать баллы, которые помогли сравняться со многими командами в турнирной таблице. Однако любой результат кроме поражения наверняка устроил бы «Утрехт».

28 сентября «Утрехт» сыграл вничью с «Херенвентом» (2:2), а 25 числа в Лиге Европы уступил «Лиону» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Бранн» – 2.15

Ничья – 3.5

Победит «Утрехт» – 3.3

Статистика

«Утрехт» не может выиграть уже четыре поединка подряд во всех турнирах

«Бранн» выиграл три последних домашних матча подряд

Команды никогда ранее не встречались в официальных поединках

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.5. Предполагаем, что команды не будут слишком рисковать, что приведет к малорезультативной игре и мировым соглашением.