«Спартак» представил Максимовича

Новичок «Спартака» Никола Максимович сегодня приземлился в аэропорте Малаги, а позже присоединился к «красно-белым» на сборе в Марбелье. Накануне футболист успешно прошел медобследование в Риме и поставил свою подпись под контрактом с московским коллективом.
Как и сообщалось, 26-летний сербский защитник проведет в «Спартаке» остаток сезона.
Максимович примет участие в тренировке «красно-белых», которая состоится в 17:00 по местному времени.
Никола Максимович присоединился к команде в Испании: https://t.co/Bbt5W915a0 pic.twitter.com/iL5qOi9cUq— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 27 января 2018 г.
Надеюсь, поможет нам весной - а там можно и выкупить права у Наполи.
Удачи и без травм!
Надеюсь, поможет нам весной - а там можно и выкупить права у Наполи.
Удачи и без травм!