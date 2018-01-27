«Спартак» представил Максимовича

Новичок «Спартака» Никола Максимович сегодня приземлился в аэропорте Малаги, а позже присоединился к «красно-белым» на сборе в Марбелье. Накануне футболист успешно прошел медобследование в Риме и поставил свою подпись под контрактом с московским коллективом.

Как и сообщалось, 26-летний сербский защитник проведет в «Спартаке» остаток сезона.

Максимович примет участие в тренировке «красно-белых», которая состоится в 17:00 по местному времени.