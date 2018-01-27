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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет2281.13
22:45 17’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 1:2 Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичФонбет1.226.213
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 5:2 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймФонбет1.2712.5
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 2:2 Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург---
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт 0:2 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Фонбет2.93.252.5
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 1:4 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалФонбет4.74.91.65
Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
22:45 Идет первый тайм, 17’ Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево 0:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет10.55.11.3
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«Спартак» представил Максимовича

сегодня, 16:35

Новичок «Спартака» Никола Максимович сегодня приземлился в аэропорте Малаги, а позже присоединился к «красно-белым» на сборе в Марбелье. Накануне футболист успешно прошел медобследование в Риме и поставил свою подпись под контрактом с московским коллективом.

Как и сообщалось, 26-летний сербский защитник проведет в «Спартаке» остаток сезона.

Максимович примет участие в тренировке «красно-белых», которая состоится в 17:00 по местному времени.

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Все комментарии
blitz
blitz
сегодня в 21:15
Добро пожаловать Никола в клуб опозоривший Российский футбол.
azures
azures
сегодня в 20:40
Скоро Максимович будет горько сожалеть, что попал в клуб пупсиков-семерочников.
Аденн
Аденн
сегодня в 20:40
Удачи Никола и тебе и Спартаку.
termis
termis
сегодня в 20:06
Удачи Максимычу .
112910415
112910415
сегодня в 19:18
вот и славно!
Kuprin
Kuprin
сегодня в 18:41
Здравствуй Джобс,вижу что ты на смене)) ахахаха чувствуется почерк)
Kuprin
Kuprin
сегодня в 18:37
Шапито
spartach n1
spartach n1 ответил RussianHorse
сегодня в 18:37
И увижу цска ?))
Kuprin
Kuprin
сегодня в 18:37
сейчас говорят Добро пожаловать через пару месяцев начнется нытье
Kuprin
Kuprin
сегодня в 18:31
    spartach n1
    spartach n1 ответил RussianHorse
    сегодня в 18:30
    RussianHorse:
    — Сеньор, Аурелио, можно мы если что выкупим Николу? — крикнул в спину, уходящему итальянцу федун — Да-да, на отвали пробурчал Де Лаурентис — думая, как бы быстрее отвязаться от назойливого еврея, пахнущего нефтью. Все именно так и было.
    В белупе никого больше не осталось ?
    RussianHorse
    RussianHorse ответил makkie
    сегодня в 17:59
    makkie:
    Привет! Да, без выкупной опции арендовали... но вроде устные договоренности с Наполи есть летом вернуться к вопросу о трансфере. Все от самого Николы зависит сейчас.
    — Сеньор, Аурелио, можно мы если что выкупим Николу? — крикнул в спину, уходящему итальянцу федун
    — Да-да, на отвали пробурчал Де Лаурентис — думая, как бы быстрее отвязаться от назойливого еврея, пахнущего нефтью.

    Все именно так и было.
    Josep Guardiola98
    Josep Guardiola98 ответил LOpp
    сегодня в 17:51
    LOpp:
    Добро пожаловать Никола в самый Великий и Могучий клуб России!
      матос
      матос
      сегодня в 17:28
      ну что пожелаю хорошей игры сербу в любимом Спартаке!
      FROLL 001
      FROLL 001 ответил Karkaz
      сегодня в 17:22
      Karkaz:
      Будет Зениту трёшки отгружать
      Кто защитник? Он будет не отгружать, а наполнять авоськи пятерочками от Зенита и, семерочками в Европе! Гыгыгыгы!
      makkie
      makkie ответил PROMES
      сегодня в 17:22
      PROMES:
      Макс,привет!!Насколько знаю,опции выкупа нет,или я ошибся. Правда,они с Петковичем чем-то похожи!!!
      Привет!
      Да, без выкупной опции арендовали... но вроде устные договоренности с Наполи есть летом вернуться к вопросу о трансфере. Все от самого Николы зависит сейчас.
      Karkaz
      Karkaz
      сегодня в 17:19
      Будет Зениту трёшки отгружать
      Брулин
      Брулин
      сегодня в 17:15
      Удачи в клубе и чтоб одни победы!)
      Удачное приобретение, главное, чтобы не последнее!
      cska.78
      cska.78
      сегодня в 17:13
      Пока не закончил дом, так и будет бегать за папкой на соккере :)
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 17:09
      Все закрыли глаза....и представили себе Максимовича....)))
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      сегодня в 17:06
      Хорошей игры новичку!
      PROMES
      PROMES ответил time out
      сегодня в 17:04
      time out:
      Он не в танке, он в лоханке.
        FROLL 001
        FROLL 001 ответил LOpp
        сегодня в 17:02
        LOpp:
        Добро пожаловать Никола в самый Великий и Могучий клуб России!
        "могучий" клуб ? Это пупсики могучие? Гыгыгыгы!
        time out
        time out ответил PROMES
        сегодня в 16:59
        PROMES:
        Для тех,кто в танке,он арендован!!!!Зачем бы его брали,если нет защитника!!
          LOpp
          LOpp
          сегодня в 16:58
          Добро пожаловать Никола в самый Великий и Могучий клуб России!
          PROMES
          PROMES ответил Nikola45
          сегодня в 16:57
          Nikola45:
          Проведет до конца сезона это полгода! В это время посидит на скамейке получит зарплату и убежит из 7-0
          Для тех,кто в танке,он арендован!!!!Зачем бы его брали,если нет защитника!!
          Дмитрий Аександров
          Дмитрий Аександров
          сегодня в 16:56
          Надеюсь придется ко двору.
          time out
          time out
          сегодня в 16:56
            Nikola45
            Nikola45
            сегодня в 16:53
            Проведет до конца сезона это полгода! В это время посидит на скамейке получит зарплату и убежит из 7-0
            PROMES
            PROMES ответил makkie
            сегодня в 16:53
            makkie:
            Добро пожаловать, Никола! Надеюсь, поможет нам весной - а там можно и выкупить права у Наполи. Удачи и без травм!
            Макс,привет!!Насколько знаю,опции выкупа нет,или я ошибся.
            Правда,они с Петковичем чем-то похожи!!!
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