Вальверде: «Меня не волнует, перейдет ли Неймар в „Реал“»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал возможный переход нападающего ПСЖ Неймара в «Реал». Ранее, напомним, бразилец выступал за каталонский клуб.

«Кто знает, что может произойти. Если и есть мир, где происходят странные вещи, то это мир футбола. Но меня вопрос Неймара и „Реала“ не волнует, я сосредоточен на своей команде.

Потеря такого игрока всегда ощутима, однако мы не перестали забивать голы. Если бы Неймар остался, то, возможно, у нас бы сейчас не было некоторых других футболистов».