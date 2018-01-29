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Экс-хавбек «Ман Сити» считает, что Гвардиола должен прекратить жаловаться на судей

сегодня, 17:39

На днях наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пожаловался на судью кубкового матча с «Кардиффом», отметив, что тот должен заботиться о здоровье игроков. Бывший полузащитник «горожан» Джоуи Бартон поделился мнением о жалобах каталонца:

«Что он хочет, чтобы здесь был бесконтактный вид спорта, как в Испании и Италии, где матчи ломают постоянными остановками? Надо позволить игре продолжаться, сохранить ее темп.

Пеп должен понять природу английского футбола. В нашей игре преобладает физика, этим наш футбол отличается от континентального. Если хочешь выиграть чемпионат, надо принять этот факт и прямо взглянуть на реалии. 

Хватит жаловаться, просто прими это!»

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Все комментарии
dimagas1
dimagas1
сегодня в 21:56
Кардифф играл в футбол,ну вполне как умеют)))
No problem
No problem
сегодня в 20:23
АПЛ сломает этого каталонского балетмейстера).
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 20:02
Абсолютно правелно сказал. Физрук превык как его судили в Католонии когда даже пеналти в ворота Барсы ставить судьям запрещено и их игроки не дотроги. В АПЛ тут тебе не там!
galem72
galem72
сегодня в 19:07
Интересно, после интервью Бартон избил журналиста? ))
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 18:38
Что несёт этот Бартон?
Тот кто им платит вправе с них и спросить. Аха-ха)
311
311
сегодня в 17:55
Валлийские мясорубы потрепали голубых мажоров!)
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 17:44
Я тоже не люблю когда жалуются на судейство, но игроки Кардиффа играли очень грязно, а судья их жалел.
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