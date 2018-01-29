Экс-хавбек «Ман Сити» считает, что Гвардиола должен прекратить жаловаться на судей

На днях наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пожаловался на судью кубкового матча с «Кардиффом», отметив, что тот должен заботиться о здоровье игроков. Бывший полузащитник «горожан» Джоуи Бартон поделился мнением о жалобах каталонца:

«Что он хочет, чтобы здесь был бесконтактный вид спорта, как в Испании и Италии, где матчи ломают постоянными остановками? Надо позволить игре продолжаться, сохранить ее темп.

Пеп должен понять природу английского футбола. В нашей игре преобладает физика, этим наш футбол отличается от континентального. Если хочешь выиграть чемпионат, надо принять этот факт и прямо взглянуть на реалии.

Хватит жаловаться, просто прими это!»