«Реал» и ПСЖ поспорят за брата Ренату Санчеша

Двоюродный брат полузащитника «Баварии» Ренату Санчеша (португалец сейчас выступает в «Суонси» на правах аренды) попал в сферу трансферных интересов «Реала» и ПСЖ.

Жаиру Таварешу в феврале исполнится 17 лет, но уже сейчас он сияет в составе юношеской команды «Бенфики», показывая яркую игру на турнире «Аль-Касс» в Катаре. Именно здесь представители топ-клубов Европы и заметили юного таланта, ведь соперниками «Бенфики» выступили сверстники из «Реала», «Милана», ПСЖ и «Тоттенхэма».

Сообщается, что парижане уже общались с представителями португальского клуба о футболисте.

Летом Таварешем интересовался «Ювентус», после чего «Бенфика» заключила новый контракт с футболистом до 2020 года, установив сумму выкупа на отметке в 30 млн евро.