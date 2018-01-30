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И. Попов: «На втором сборе „Спартака“ нагрузки значительно увеличились»

сегодня, 16:43

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о том, как «красно-белые» готовятся ко второй части сезона, и вспомнил о том, как ему приходилось принимать участие в еврокубках весной:

«Первый сбор в Эмиратах был втягивающим. Сейчас, на втором, нагрузки значительно увеличились: почти каждый день по две тренировки. Но это необходимо, потому что в ближайших официальных играх нас ждут сильные оппоненты, и нужно подготовиться как можно лучше.

Что касается Лиги Европы, первая же моя официальная игра за „Литекс“ пришлась на матч плей-офф Кубка УЕФА. Весной 2006 года мы встречались в 1/16 финала с французским „Страсбуром“. Дома уступили 0:2, а на выезде я дебютировал, отыграл 70 минут, и мы добились ничьей — 0:0. Мне тогда было всего 18, и в чемпионате я ещё не успел сыграть за команду ни одной минуты. Помню, после игры президент зашёл в раздевалку, сказал, что мы все молодцы, потому что эта ничья принесла нам еврокубковые очки. Было очень приятно».

Напомним, что «Спартак» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком».

В последнем товарищеском матче дружина Массимо Карреры уступила «Астане».

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 18:56
Так вот почему семь штук проглотили от Ливерпуля, раньше их физрук не нагружал!
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 18:09
Тяжело в ученье, легко в бою.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 17:21
Какие у пупсиков нагрузки?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:18
И. Попов:
«На втором сборе „Спартака“ нагрузки значительно увеличились»
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Лишь бы толк был, весной придется работать через силу.
Когда впереди три фронта, по другому нельзя.
Пусть у "Спартака" все получится!!!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:12
скоро второй севооборот за чемпионство...
ДСА
ДСА
сегодня в 17:09
Раз нагрузки увеличились хороших результатов в товарищеских играх ждать не стоит, один Зенит похоже играет на расслабоне.
kust07
kust07
сегодня в 17:02
ясен пень надо нагрузки на тренировках увеличивать)), а не комментировать тающие шоколадки на солнце. не фиг Х пинать
Don trambon
Don trambon
сегодня в 16:44
Эт значит что и по пятёрику пропускать будете?)0
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