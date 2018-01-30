И. Попов: «На втором сборе „Спартака“ нагрузки значительно увеличились»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о том, как «красно-белые» готовятся ко второй части сезона, и вспомнил о том, как ему приходилось принимать участие в еврокубках весной:

«Первый сбор в Эмиратах был втягивающим. Сейчас, на втором, нагрузки значительно увеличились: почти каждый день по две тренировки. Но это необходимо, потому что в ближайших официальных играх нас ждут сильные оппоненты, и нужно подготовиться как можно лучше.

Что касается Лиги Европы, первая же моя официальная игра за „Литекс“ пришлась на матч плей-офф Кубка УЕФА. Весной 2006 года мы встречались в 1/16 финала с французским „Страсбуром“. Дома уступили 0:2, а на выезде я дебютировал, отыграл 70 минут, и мы добились ничьей — 0:0. Мне тогда было всего 18, и в чемпионате я ещё не успел сыграть за команду ни одной минуты. Помню, после игры президент зашёл в раздевалку, сказал, что мы все молодцы, потому что эта ничья принесла нам еврокубковые очки. Было очень приятно».

Напомним, что «Спартак» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком».

В последнем товарищеском матче дружина Массимо Карреры уступила «Астане».