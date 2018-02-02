Вальверде: «„Эспаньол“ сначала тоже победил 1:0, но не смог выйти в следующий раунд»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал домашнюю победу над «Валенсией» в первом полуфинальном матче Кубка Испании (1:0):

«Помимо мыслей об атаке, мы должны были убедиться в том, что нам не забьют. Этот результат не даёт большого преимущества, нам предстоит ещё как следует постараться в ответной игре. „Эспаньол“ с таким же счётом обыграл нас в первой встрече, но не смог выйти в следующий раунд. Мы не поедем в Валенсию, думая, что всё уже решено. Победитель ещё не определён.

Мы доминировали, но их план состоял в том, чтобы сохранить шансы на ответную игру. Они хорошо оборонялись.

У нас плотный календарь в этом месяце. Начинаешь замечать, что между матчами проходит не так уж много времени. Сейчас уже пятница, а в воскресенье днём у нас дерби. Придётся внести некоторые изменения в состав».