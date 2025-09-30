«Рома» – «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1759263809

вчера, 23:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Рома» – «Лилль», который состоится 2 октября 2025 года.

«Рома»

Не секрет, что римский клуб мечтал сыграть в Лиге чемпионов, но для этого не хватило более высокого места в Серии А прошлого сезона. «Рома» выиграла почти все матчи и в первом туре Лиги Европы обыграла непростого соперника. Теперь подопечным Гасперини будет противостоять еще один представитель Лиги 1 и в случае победы, старт команды из столицы Италии можно будет оценить крайне успешным.

28 сентября «Рома» обыграла на своем поле «Верону» (2:0), а 24 числа команда на выезде переиграла «Ниццу» (2:1).

«Лилль»

«Лилль» смог добиться домашней победы в первом туре Лиги Европы, однако мог и сыграть вничью, но вырвал три очка с определенной долей везения. Команда едет на выезде в Рим и ее ждет очень сложный поединок, где придется много отрабатывать в обороне и ждать свой шанс. Мало кто верит в победу французского клуба в Италии, однако гости все-таки постараются найти свои моменты у ворот соперника.

28 сентября «Лилль» проиграл «Лиону» на своем поле (0:1), а 25 числа коллектив обыграл на своем поле в Лиге Европы «Бранн» (2:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Рома» – 1.7

Ничья – 3.9

Победит «Лилль» – 4.9

Статистика

«Лилль» выиграл лишь пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Рома» выиграл семь из десяти домашних матчей на своем поле во всех турнирах

В единственной товарищеской встрече между клубами сильнее оказалась «Рома» (3:2)

Прогноз

Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.7. В последние пару лет римский клуб стал гораздо стабильнее и техничнее, что приносит результаты и в этот раз болельщики не зря ждут от команды очередные три пункта.