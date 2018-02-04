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«Верона» - «Рома»: стартовые составы

вчера, 13:42
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона0 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура Серии А между «Вероной» и «Ромой». 

«Верона»: Николас, Феррари, Караччоло, Вукович, Ромуло, Фарес, Бюхель, Валоти, Петкович, Ааронс, Матос.

«Рома»: Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Пеллегрини, Стротман, Наингголан, Дженгиз, Джеко, Эль-Шаарави.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в другом матче тура «Интер» сыграл вничью с «Кротоне».

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил juchok
вчера в 16:03
juchok:
Юва во сколько?
кто это?
juchok
juchok ответил Непотопляемый Князь
вчера в 14:43
Непотопляемый Князь:
Донесла царская разведка, что ты мне сексуальной расправой угрожал.) Будешь наказан)
могу тебе в цвет сказать,что это писал не я, а Серега, чтобы меня забанили! мы вместе сидели и его напрягало,что я тут пишусь, а не с ним общаюсь! я в туалет отошел, и он ту ерунду написал! да в принципе я не боюсь, дерзай, прост тебе сразу говорю, что до такой ерунды я не опускаюсь!
Серый хвост 3
Серый хвост 3 ответил Непотопляемый Князь
вчера в 14:39
Непотопляемый Князь:
А где хвосты №1 и №2?)
Им охотники хвосты отрезали! Один я ушел от погони, потому что в своем помете самый хитрый.
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил Серый хвост 3
вчера в 14:35
Серый хвост 3:
Под хвостом разрывы затихли!
А где хвосты №1 и №2?)
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил juchok
вчера в 14:34
juchok:
привет! я и не психовал! щас увидел, что Юва в одно время с Миланом... жаль не посмотрю, они тоже в прессе у меня! ну надеюсь не подведут
Донесла царская разведка, что ты мне сексуальной расправой угрожал.)
Будешь наказан)
Серый хвост 3
Серый хвост 3 ответил Непотопляемый Князь
вчера в 14:33
Непотопляемый Князь:
Привет, жучара. Ты уже остыл, не психуешь?)
    juchok
    juchok ответил Непотопляемый Князь
    вчера в 14:32
    Непотопляемый Князь:
    Привет, жучара. Ты уже остыл, не психуешь?)
    привет! я и не психовал! щас увидел, что Юва в одно время с Миланом... жаль не посмотрю, они тоже в прессе у меня! ну надеюсь не подведут
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    вчера в 14:27
    Желаю "Вероне" победить!
    Непотопляемый Князь
    Непотопляемый Князь ответил juchok
    вчера в 14:26
    juchok:
    Юва во сколько?
    Привет, жучара.
    Ты уже остыл, не психуешь?)
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev ответил Непотопляемый Князь
    вчера в 14:25
    Непотопляемый Князь:
    Рискну предположить, что зрелищный будет матч.
    Стротман картинно упадёт в штрафной, а Перотти эпично его поздравит!))
    juchok
    juchok ответил Непотопляемый Князь
    вчера в 14:25
    Непотопляемый Князь:
    Рискну предположить, что зрелищный будет матч.
    Юва во сколько?
    juchok
    juchok
    вчера в 14:25
    изи п2! Рома, не запори мне пресс!
    Непотопляемый Князь
    Непотопляемый Князь
    вчера в 13:45
    Рискну предположить, что зрелищный будет матч.
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