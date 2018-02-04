«Верона» - «Рома»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура Серии А между «Вероной» и «Ромой».
«Верона»: Николас, Феррари, Караччоло, Вукович, Ромуло, Фарес, Бюхель, Валоти, Петкович, Ааронс, Матос.
«Рома»: Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Пеллегрини, Стротман, Наингголан, Дженгиз, Джеко, Эль-Шаарави.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в другом матче тура «Интер» сыграл вничью с «Кротоне».
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Будешь наказан)
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Ты уже остыл, не психуешь?)