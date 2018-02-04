Сунесс: «Если Почеттино сватают в „Реал“, значит, с кандидатами у них все плохо»

Бывший наставник «Ливерпуля» Грэм Сунесс никак не может понять, чем главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заинтересовал мадридский «Реал»:

«„Реал“ не стал бы рассчитывать на Почеттино, отталкиваясь от его побед. Да, у него хорошая репутация, Маурисио проделал неплохую работу в „Тоттенхэме“, но если его сватают в „Реал“, значит, с кандидатами у них все плохо.

Зинедин Зидан установил рекорд, выиграв две Лиги чемпионов подряд, завоевал титул Ла Лиги, но это ожидается по умолчанию».