Сунесс: «Если Почеттино сватают в „Реал“, значит, с кандидатами у них все плохо»

Бывший наставник «Ливерпуля» Грэм Сунесс никак не может понять, чем главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заинтересовал мадридский «Реал»:
«„Реал“ не стал бы рассчитывать на Почеттино, отталкиваясь от его побед. Да, у него хорошая репутация, Маурисио проделал неплохую работу в „Тоттенхэме“, но если его сватают в „Реал“, значит, с кандидатами у них все плохо.
Зинедин Зидан установил рекорд, выиграв две Лиги чемпионов подряд, завоевал титул Ла Лиги, но это ожидается по умолчанию».
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Ну давай те тогда, будем сливать все матчи даже с аутсайдерами, а в душе греть мысли о том, что мы выиграли 2 ЛЧ...!
То что было прошло, нужно еще и о настоящем думать, а оно преблизилось к краху за всю историю клуба.
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Ну давай те тогда, будем сливать все матчи даже с аутсайдерами, а в душе греть мысли о том, что мы выиграли 2 ЛЧ...!
То что было прошло, нужно еще и о настоящем думать, а оно преблизилось к краху за всю историю клуба.
Ну и Реал-команда свезд, Почеттино явно не из этой категории, да и не показал, что может титулы приносить своей команде
Ну и Реал-команда свезд, Почеттино явно не из этой категории, да и не показал, что может титулы приносить своей команде