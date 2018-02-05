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Венгер: «Мхитарян и Обамеянг принимают наше видение игры. Это очень важно»

сегодня, 11:02

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер утверждает, что пока рано делать выводы об игре новичков команды Генриха Мхитаряна и Пьера-Эмерика Обамеянга, и тем не менее замечает их положительное влияние:

«Приход новых игроков всегда положительно влияет на команду, футболисты пробуждаются, потому что внезапно появляется конкуренция, и им нужно с ней справиться.

В целом игра нашей команды основана на общекомандном духе, и когда я вижу, что новобранцы принимают наше видение игры, им будет проще внедриться в команду. Это очень важно.

Мхитарян полностью сосредоточен на футболе, посвящает всего себя игре. Он родом из Армении, страны, где нужно проявить характер, чтобы стать большим игроком. Тебе должен по-настоящему нравиться футбол».

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Все комментарии
Emilan__
Emilan__ ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 11:57
Так Себе Аналитик:
Я думаю, больше шансов выиграть Лигу Европы... "Арсенал" еще очки потеряет, впереди много сложных игр. В Англии 2 к 9 принимают ставки на то, что команда попадет в "биг фор", то есть букмекеры в это не верят. Да и я тоже, в общем.
У меня тоже такое чувство, надимся попасть в ЛЧ, это самый главный аспект, что Венгера не уволят
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:29
Не перехвалил бы.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 11:12
Дмитрий Аександров:
Выводы надо делать в конце сезона, после попадания в топ-4.
Я думаю, больше шансов выиграть Лигу Европы... "Арсенал" еще очки потеряет, впереди много сложных игр. В Англии 2 к 9 принимают ставки на то, что команда попадет в "биг фор", то есть букмекеры в это не верят. Да и я тоже, в общем.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 11:10
Успехов ребятам
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 11:07
Выводы надо делать в конце сезона, после попадания в топ-4.
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