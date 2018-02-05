Венгер: «Мхитарян и Обамеянг принимают наше видение игры. Это очень важно»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер утверждает, что пока рано делать выводы об игре новичков команды Генриха Мхитаряна и Пьера-Эмерика Обамеянга, и тем не менее замечает их положительное влияние:

«Приход новых игроков всегда положительно влияет на команду, футболисты пробуждаются, потому что внезапно появляется конкуренция, и им нужно с ней справиться.

В целом игра нашей команды основана на общекомандном духе, и когда я вижу, что новобранцы принимают наше видение игры, им будет проще внедриться в команду. Это очень важно.

Мхитарян полностью сосредоточен на футболе, посвящает всего себя игре. Он родом из Армении, страны, где нужно проявить характер, чтобы стать большим игроком. Тебе должен по-настоящему нравиться футбол».