Бекхэм: «Мне сложно выбрать между „Реалом“ и ПСЖ»

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился ожиданиями от противостояния ПСЖ и «Реала» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что Бекхэм играл за эти два клуба.

«ПСЖ сейчас находится в отличной форме, но не стоит забывать, что у „Реала“ просто колоссальный опыт выступления в Лиге чемпионов. Сейчас „сливочные“ переживают не лучшие времена, но у них хороший подбор футболистов, они могут собраться в нужный момент.

Мне сложно сделать выбор, кто пройдет дальше. Мне симпатичны оба клуба», - сказал Бекхэм.