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Райт: «В матчах с „Барселоной“ на кону тренерская репутация Конте»

сегодня, 09:11
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси14.03.2018 в 22:45 Не начался

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт считает, что главному тренеру «Челси» Антонио Конте крайне важно удачно выступить с командой в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны»:

«На Конте оказывается большое давление. В Лиге чемпионов он себя пока так и не показал.

В „Ювентусе“ он сокрушался, так как считал, что его команда недостаточно хороша.

В „Челси“ его проблема в том, что ему не купили игрока типа Видаля из „Баварии“. Такого футболиста он хотел, ведь ему нужно удачно выступить в Лиге чемпионов. Впереди у них два матча с „Барселоной“, и пока непонятно, за счет чего они могут победить. На кону его тренерская репутация. Вероятно, Конте это понимает».

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 11:56
Конте могут до матчей с Барсой поменять.
И ему прилетит смс из Мадрида.)
BagioR
BagioR
сегодня в 11:32
Плевать Конте на репутацию. Он это в матчах с Нопшелландом Копенгагеном дал понять. Главное чтобы звенело в кормане. Это он тоже уже дал понять
амурец
амурец
сегодня в 10:20
Барселона считается фаворитом, но всякое может произойти, а помня 2009 год, Челси будет биться
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:07
Тут двумя разгромами попахивает, если Конте не уйдет.
VIPded
VIPded
сегодня в 10:03
Он с середняками АПЛ справиться не может! Что уж тут... (((
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 10:02
С такой внутренней атмосферой в команде Челси за счастье будет от разгрома в матчах с Барсой уйти. А так шансов против Барселоны у них нет. А Конте следует уже заранее подыскивать себе новый клуб,Абрамович не простит вылета из ЛЧ )
dark_Akex
dark_Akex
сегодня в 09:58
Тренерская репутация на кону у Гвардиолы если не пройдёт Базель, а тут фаворит Барселона. Мир не будет в шоке если дальше пройдёт Барса.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 09:35
Да скорей всего Конте уже будет уволен к матчам в ЛЧ
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 09:30
"Челси" не выглядел монстром на международной арене в прошлом сезоне.
Нет никаких причин считать его таковым и в нынешнем, "Барселона" может проиграть только сама себе.
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