Райт: «В матчах с „Барселоной“ на кону тренерская репутация Конте»

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт считает, что главному тренеру «Челси» Антонио Конте крайне важно удачно выступить с командой в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны»:

«На Конте оказывается большое давление. В Лиге чемпионов он себя пока так и не показал.

В „Ювентусе“ он сокрушался, так как считал, что его команда недостаточно хороша.

В „Челси“ его проблема в том, что ему не купили игрока типа Видаля из „Баварии“. Такого футболиста он хотел, ведь ему нужно удачно выступить в Лиге чемпионов. Впереди у них два матча с „Барселоной“, и пока непонятно, за счет чего они могут победить. На кону его тренерская репутация. Вероятно, Конте это понимает».