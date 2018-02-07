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Мбаппе: «Роналду не в кризисе, но мы надеемся, что против ПСЖ он не будет заметен»

07 февраля 2018, 07:58
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в преддверии первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» поделился мнением о нынешней форме нападающего мадридской команды Криштиану Роналду:

«Роналду не в кризисе. Если это спад, то в таком случае, сейчас кризис и у многих других футболистов. Он великий футболист, но мы надеемся, что в матчах против ПСЖ он не будет заметен.

Мы будем готовиться к встрече, обращая внимание на все их сильные стороны. А Роналду является одной из самых сильных их сторон».

Ранее защитник ПСЖ Тиаго Силва отметил, что против Роналду обороняться не так сложно, как против Лионеля Месси.

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Все комментарии
магистрат Калавий
магистрат Калавий
07 февраля 2018 в 17:34
Все знают, что Роналду показывает свой максимум как и в прошлых сезонах, к нему не может быть претензий, он полностью зависимый от команды игрок, это всем известно. Проблема в команде, нужно чтоб они больше навешивали, простреливали и ныряли побольше около штрафной площади.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
07 февраля 2018 в 16:52
Реал на эту игру соберется...ПСЖ будет очень не просто...только вот Карвахаля не будет и под Неймара выйдет дублер...это опасно...
Vladimir808
Vladimir808 ответ No problem (комментарий удален) (раскрыть)
07 февраля 2018 в 12:03
Болелы Барсы всегда адекватны.)))
Желаем победы Реалу, а парень в кризисе пусть парочку отгрузит
французикам.( я про Роналду)
амурец
амурец
07 февраля 2018 в 10:25
может быть может быть Роналду и до прошлогоднего плей офф был мало заметен, если сейчас проснётся, то у ПСЖ нет шансов, хотя Реал если подойдёт ответственно, то обыграют ПСЖ и с сонным Роналду
loko7
loko7
07 февраля 2018 в 09:54
Чтобы вам обыграть Реал, он должен стать весь невидимым.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
07 февраля 2018 в 09:42
Зря надеется
Artemon9
Artemon9
07 февраля 2018 в 09:39
Положит хет-трик в ваши ворота
Footbolista
Footbolista
07 февраля 2018 в 08:52
Незаметно отгрузит вам в корзинку...))
drug01
drug01
07 февраля 2018 в 08:15
Игра покажет
Майкл59ru
Майкл59ru
07 февраля 2018 в 08:07, ред.
Мбаппе без году неделя звездой стал,а уже рассуждает о сильных и слабых сторонах Роналду. Вообще бы помолчал. Ну ладно Неймар разглагольствует, с ним всё понятно,но этот то куда лезет.
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