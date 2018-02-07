Мбаппе: «Роналду не в кризисе, но мы надеемся, что против ПСЖ он не будет заметен»

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07 февраля 2018, 07:58

Форвард «Пари Сен-Жермен» в преддверии первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» поделился мнением о нынешней форме нападающего мадридской команды :

«Роналду не в кризисе. Если это спад, то в таком случае, сейчас кризис и у многих других футболистов. Он великий футболист, но мы надеемся, что в матчах против ПСЖ он не будет заметен.

Мы будем готовиться к встрече, обращая внимание на все их сильные стороны. А Роналду является одной из самых сильных их сторон».

Ранее защитник ПСЖ Тиаго Силва отметил, что против Роналду обороняться не так сложно, как против Лионеля Месси.