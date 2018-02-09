Вальверде: «Надеюсь, в моём втором финале в „Барселоне“ мне повезёт больше»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Валенсией» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании (2:0) прокомментировал выход своей команды в финал турнира:

«Учитывая потребности „Барселоны“, было важно достичь этого финала. Мы прошли несколько хороших команд по ходу турнира: „Сельту“, „Валенсию“, „Эспаньол“, и я очень доволен.

„Барселона“ сыграла много финалов, но это только второй под моим руководством, и я надеюсь, что мне повезёт с ним больше, чем с первым (Прим. – финал Суперкубка Испании 2017 года, когда победу одержал „Реал“).

Где бы я хотел, чтобы прошёл финальный матч? Я уже играл в финале Кубка Испании на стадионе соперника и не хотел бы это повторять (Прим. – под руководством Вальверде „Атлетик“ уступил „Барселоне“ на „Камп Ноу“ в финале Кубка Испании в 2015 году)».