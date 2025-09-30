«Интер» – «Славия» Прага: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1759210173

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Интер» – «Славия» Прага, который состоится 30 сентября 2025 года.

«Интер»

«Интер» провел невыразительное начало сезона, но в последних матчах вроде бы побеждает, а также выиграл первый тур Лиги чемпионов. Команде очень нужна еще одна домашняя победа, которая вернет спокойствие болельщикам и позволит клубу находиться в группе лидеров после двух туров основного этапа Лиги чемпионов, что определенно придает уверенности и улучшает настроение в коллективе.

27 сентября «Интер» обыграл на выезде «Кальяри» (2:0), а 21 числа на своем поле одолел «Сассуоло» (2:1).

«Славия» Прага

Клуб из Чехии не смог добиться в первой игре Лиги чемпионов победы на своем поле с не самым сильным соперником, поэтому настроение было испорчено. Тем не менее, «Славия» Прага не собирается опускать руки и постарается достойно выглядеть на фоне одной из лучших команд Италии. Матч пройдет в Милане, поэтому для гостей даже ничья будет хорошим результатом, учитывая, что еще будет шесть поединков.

26 сентября «Славия» Прага обыграла «Дуклу» (2:0), а 23 числа на выезде справилась с «Брозаны» (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Интер» – 1.3

Ничья – 6

Победит «Славия Прага» – 10.5

Статистика

«Славия» Прага не проигрывает уже 20 матчей подряд во всех турнирах

«Интер» выиграл шесть из десяти домашних матчей на своем стадионе в основное время

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что хозяева будут владеть преимуществом, однако они не безгрешны в обороне и чешская команда сможет как минимум один свой момент реализовать.