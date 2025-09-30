Парагвай на ЧМ-58: среди 30 членов делегации было 2 чиновника, 2 тренера, 2 медика, 1 массажист и 1 журналист, и, разумеется, 22 футболиста. Об одном из игроков поподробнее

1759257299

сегодня, 21:34

Продолжаем знакомиться с делегацией Парагвая на ЧМ -58. Постараемся познакомиться со всеми членами делегации.

Правда, нет ни единого фото, на котором были бы все 30 членов делегации. Да ладно члены делегации — нет ни одного фото, где были бы вместе все 22 футболиста, отправившиеся на мундиаль.

В предыдущих статьях я два раза давал общее фото с 17 футболистами из 22. Там лица у двоих членов делегации были повреждены на фото. Но нашёлся другой вариант этого фото, менее чёткий и не так сильно обрезанный. И понятно почему его всегда обрезали — у Собора Святого Петра в Ватикане какая-то женщина оказалась в кадре вплотную к парагвайцам, и к фотографу вовсе не лицом:

Парагвайскую делегацию на ЧМ -58 возглавлял 61-летний д-р Эрнесто Гавилан (Ernesto Gavilan), президент парагвайской ассоциации или Лиги, как называлась тогда эта огрганизация у них (Liga Paraguaya de Fútbol). При нём был казначей Лиги 35-летний Алисио Молинас (Alicio Molinas). Это два чиновника. Их в лицо я теперь знаю, а значит узнаете и вы.

Вот в бразильской газете от 19 мая 1958 было фото шефа парагвайской делегации, который держит вымпел с Рамиро, капитаном ФК Сантос:

Эрнесто Гавилан (в тёмном костюме) со своей свитой и мэром города Посус-ди-Кальдас был на товарищеском матче сборной клубов Кальденсе (местный) и Рио Бранку (из другого штата) против Сантоса. Матч состоялся 11 мая, парагвайские футболисты смотрели игру с трибун. Кстати, игра завершилась со счётом 4-0 в пользу одноклубников 17-летнего Пеле, который в то время был в расположении своей сборной.

Фото это примечательно тем, что право открыть тот товарищеский матч между бразильскими командами было предоставлено президенту ассоциации соседней страны, а вместе с ним на поле вышла и свита президента. Бразильский мэр в светлом костюме стоит между шефом делегации и казначеем Молинасом, который был при галстуке-бабочке.

Между мэром и Гавиланом вы видите чуть глубже лысеватого мужчину — это массажист сборной Парагвая Антонио Корралес, он есть на всех общих фото.

И приглядитесь — из-за плеча мэра выглядывает кто-то в тёмных очках. Ох уж эти тёмные очки, целая история с ними. А человек в тех очках был весьма невысокого роста.

Есть 4 фото членов парагвайской делегации, на которых кто-то заснят в тёмных очках. И пришлось разгадывать этот ребус — кто имено был в тёмных очках, чаще всего были разные люди.

На этом фото перед матчем 11 мая 1958 в тёмных очках запечатлён ещё один член делегации — журналист Овидио Хавьер Талавера (Ovidio Javier Talavera). Как только бразильские газеты ни коверкали его и имя, и фамилию. Это был 35-летний радиокомментатор, весьма популярная в Парагвае личность. Его считают учителем всех комментаторов следующих поколений, в Асунсьоне его именем названа улица.

Пришлось, конечно, покопаться, чтобы найти сведения о нём, правильное имя, его фото, чтобы идентифицировать.

Вот на фото 60-х годов Овидио Талавера:

Именно по этому фото я его и опознал за плечом бразильского мэра в тёмных очках на фото от 11 мая 1958.

А ведь я уже давал ранее фото большей части парагвайской делегации, сделанное именно 11 мая — только тогда я сам не знал ни о том матче, ни о присутствии всей делегации Парагвая на нём. В статье о нескольких футболистах Парагвая из заявки на ЧМ -58 было это фото:

В прошлый раз моё внимание на этом фото привлёк курильщик Оскар Агилера, слева. А сегодня обратимся к «правому флангу» этого снимка.

На одной ступеньке с курильщиком Агилерой мы вновь видим бразильского мэра, шефа парагвайской делегации Гавилана и казначея при бабочке Молинаса. Рядом с Молинасом стоит невысокий Аурелио Гонсалес, главный тренер сборной.

Слава Богу, время или какие другие воздействия пощадили лица стоявших на ступеньку ниже людей. И крайним справа в нижнем ряду вы видите 35-летнего доктора Тулио Мануэля Кироса (Tulio Manuel Quiroz), метка на лбу — это от повреждения на снимке, а не индусский знак. Мать у него была итальянских корней. Более он не появлялся на других фото. А на этом фото он в тёмных очках, и вполне узнаваем, ибо его чёткие фото есть в интернете, а в архивах сайта familysearch есть и его карта военучёта с фото.

Тулио Мануэль Кирос оставил свой след в истории парагвайского футбола. В 1959 он стал президентом клуба Спортиво Лукеньо, а ещё через год и президентом Лиги. Потом был и тренером Серро Портеньо. Но лучше у него получалось руководить, чем тренировать. Он был успешным функционером. Мне удалось пообщаться в соцсети с его дочерью Росанной, которая помогла в «расшифровке» других фото, на которых её отца нет (а я думал, что есть).

На том же фото с трибуны от 11 мая 1958 ровно над доктором Киросом вдали можно разглядеть худощавое лицо при усах второго доктора делегации, его имя Хуан Мануэль Джаньи (Manuel Giagni), 27 лет, но уже был в звании профессора. Вот его больше ни на одном фото разглядеть не удалось. Также знаменитый доктор, 35 лет отдавшей клинике травм, которая теперь и носит его имя. Мануэль и его брат были президентами клуба Sol de America, там был не только футбол, но и баскетбол, бейсбол. Именем брата назван стадион.

Вот таким был в то время Мануэль Джаньи, вероятно, также с итальянскими корнями, звук «дж» в фамилии очень мягкий, скорее «дз»:

Двух тренеров вы много раз видели на разных фото, но вот ещё одно, это клуб Олимпия, в который раз подряд ставший чемпионом страны, 1959:

Верхний ряд, из 9 человек шестеро были в составе делегации Парагвая на мундиале в Швеции. Тренер Аурелио Гонсалес стоит вторым слева по фото. А тренер по физподготовке Хулио Сесар Феррейра (стоит крайний справа) здесь в спортивной одежде, трусы и футболка. На общих фото команды в Ватикане он был в белом стильном костюме.

Обратите внимание, в Олимпии играли два родных брата Лескано, о которых говорили ранее. На фото клуба Олимпии они стоят по разные стороны от вратаря. Между прочим, на сайте rsssf в разделе Родственники на Кубке мира этой пары братьев не было в списке, а два единокровных брата Инсфрана всё ещё числились в близнецах — что это не так, мы уже знаем. Про Лесканов и Инсфранов сообщил кураторам сайта rsssf — всё поправили.

Может показаться, что стоящий крайний слева это доктор Кирос. Но нет, это массажист Фердинандо Энсина, он был и со сборной в отборочных матчах к ЧМ -58. Хотя очень похожи они, Кирос и Энсина.

«Со второго взгляда» на фото с бразильской трибуны от 11 мая 1958 я понял, что ранее не «узнал» старшего брата Клаудио Лескано на этом фото. А он стоит как раз в нижнем ряду, рядом с доктором Киросом, широкое скуластое лицо. Рядом со старшим Лескано по другую руку стоит капитан команды на мундиале Эдельмиро Аревало при усах, прикусив нижнюю губу. Младший Лескано стоит рядом с тренером Аурелио Гонсалесом, точно позади Аревало. Думаю, вы и на фото клуба Олимпии без труда отыскали Аревало (рядом с главным тренером; рядом со вторым тренером стоит тоже усатый Элихио Эчагуе).

Вот так хотя бы поврозь мы познакомились с членами делегации Парагвая (помимо игроков). Но это ещё не всё.

Немного хронологии.

Парагвайская делегация прибыла вечером 10 мая в бразильский Посус-ди-Кальдас, курортный городок с термальными минеральными источниками, где и готовились к мундиалю до 22 мая.

4 и 7 мая Парагвай и Бразилия дважды играли между собой на Кубок Освальда Круса, сначала в Рио, затем в Сан-Паулу. Шеф делегации Гавилан не хотел возвращаться в Асунсьон, желая оставить команду в Бразилии и готовиться к мундиалю. Тем более, что авиарейсы на родину были не ежедневные, ближайший был только 12 мая. Кажется, шефу удалось уговорить ассоциацию, и парагвайцы остались в Бразилии, вечером 10 мая в 18-30 прибыли в курортный Посус-ди-Кальдас.

А 14 мая было сделано фото парагвайских чиновников и футболистов на приёме в Посус-ди-Кальдас:

Это фото со странички в соцсети Луиса Джини, подпись к фото не моя (я по-английски подписываю).

Слева стоят Хосе Пароди, Хильберто Пенайо и вратарь Самуэль Агилар.

По центру шеф делегации Гавилан (в тёмном костюме) и казначей Молинас (в белом пиджаке.

А игроки справа по фото от чиновников все узнаваемы, слева направо стоят Элисео Инсфран, Флоренсио Амарилья, вратарь Рамон Майреггер, Луис Джини и Хорхелино Ромеро.

Футболисты, как видим, одеты уже в костюмы с эмблемой, пятиугольной. Обращаю внимание на этот факт, потому что есть несколько фото у самолётов, с подписями, что это делегация на мундиаль 1958 года. Но эмблемы не те (круглые), либо вовсе нет эмблем.

Чиновников мы почти не увидим далее на других общих фото. Да, обратите внимание на редкий факт — на фото сразу два вратаря Парагвая, на остальных общих фото их то не было совсем, то был лишь Агилар.

Фото с наклонившейся подле главного тренера женщиной есть в интернете с именами (но женщину отрезали). На том фото два человека с «повреждёнными» лицами. Но по полному фото с женщиной их лица восстановлены, так как в подписи было сказано, что в центре был массажист Антонио Корралес, с краю в белом костюме стоял тренер по физподготовке Хулио Сесар Феррейра:

Утром 24 мая 1958 в римском аэропорту приземлился борт с парагвайской делегацией из 30 человек.

Это фото сделано либо 24, либо 25 мая, потому как парагвайцы 25 числа уже вылетели в Швецию.

Итак, общее фото 17 футболистов сделано в Ватикане, перед Собором Святого Петра. И это общее фото не одно.

Вот ещё вариант, без женщины, но с примкнувшими к группе парагвайцев других людей:

Есть на этом фото 2 жандарма — так, кажется, они называются в Ватикане. Есть ещё 3 человека кроме тех, что были на предыдущем фото 17 футболистов. Кто эти люди я не выяснил. Но сперва считал их членами делегации. Только после того, как всех делегатов узнал в лицо, я с помощью дочери доктора Кироса установил, что медиков на этом фото нет, как и обоих чиновников. Массажист Корралес в хорошем настроении в нижнем ряду справа, рядом с Флоренсио Амарилья, будущей звездой кино про индейцев.

Два тренера как всегда с командой.

И есть человек в чёрных очках! Загадочный персонаж, многих из состава делегации я «примерял» на него. Усатые доктора отпали «из-за неявки». Остался в кандидаты только комментатор Талавера, который был безусым.

Обратите внимание на рост этого человека в тёмных очках — он явно выше рядом с ним стоящего Елисео Инсфрана, на полголовы. Посмотрите на фото с приёма от 14 мая — тот же Элисео Инсфран также ниже шефа Гавилана, также почти на полголовы, стоят рядом. И вернитесь к фото от 11 мая 1958 в центре поля, где из-за плеча мэра выглядывает в тёмных очках журналист Овидио Талавера — он также на полголовы ниже Гавилана, если не больше. Так что журналист Талавера «не подходит по росту». Кто был в тёмных очках на фото с жандармами? — не понятно. Жив Луис Джини, но ему через месяц (31 октября) будет уже 90, не до воспоминаний. Хотя его внучатая племянница иногда отзывается в соцсети, ведя его личную страничку.

Кто присел в центре к футболистам, также в хорошем настроении — тоже не понятно. Но точно это не доктор Кирос и не комментатор Талавера.

Тренер по физподготовке Феррейра стоит в своем светлом костюме крайний справа по фото, рядом и главный тренер Аурелио Гонсалес.

Есть и ещё два человека — парень в рубашке навыпуск и приветствующий нас шляпой некто.

Ни на одном из общих фото нет всех 22 парагвайских футболистов. Тем паче мы знаем, что Хосе Рауль Авейро получил травму на тренировке уже в Риме. С ним, по логике, должен был быть поблизости хотя бы один из докторов. Но кто его знает, как там было. На этом фото с полисменами только 16 игроков:

Да, дочь доктора Росанна предположила, что отец мог отъехать к родственникам, ведь материнская фамилия доктора была Камперчиоли, итальянская.

Мы уже видели, что и у футболистов были свои фотоаппараты, по крайней мере у Оскара Агилеры точно. А значит были и другие фото.

Но их немного.

Два уроженца города Перибебуй, Луис Джини и Дарио Сеговия в Ватикане:

Бенигно Хильберто Пенайо там же:

Вот в общем-то и всё, что удалось найти из ватиканской экскурсии. Пенайо не попал в кадр ни на фото с женщиной, ни с полисменами. Гулял самостоятельно. Как видим, не у всех игроков на пиджаке была пятиугольная эмблема.

Вот в подписи к следующему фото утверждается, что это парагвайская делегация на ЧМ -58. Ни у кого на пиджаках нет никаких эмблем. И даже у трапа самолёта всё равно не все 22 футболиста:

И на этом фото есть человек в тёмных очках! В светлом костюме рядом с шефом делегации Гавиланом (с портфелем). Позади них высится лысеватый Антонио Корралес, массажист. Двух усатых докторов я не вижу. Тренера Феррейру тоже не узнаю. Второй справа от краю со своим низким пробором стоит Элисео Инсфран (как мне кажется) — так он выше человека в тёмных очках. Возможно, в пресловутых очках у самолёта был журналист-комментатор Овидио Талавера. Но это только догадки, по росту подходит.

Где, в каком аэропорту было сделано это фото? Думаю, что в Асунсьоне, когда вылетали в Бразилию в начале мая 1958. Качество газетное, но других вариантов не нашлось. Некоторые игроки хорошо распознаются, так что сомнений в том, что это 1958 год нет.

Что интересно, в бразильских архивах нет ни одной записи ни на кого из парагвайской делегации, прилетавшей в Бразилю, и вылетавшей из Бразилии в Европу, а потом и вернувшейся назад. Ни одной записи от 1958 года ни для аэропорта в Рио, ни в Сан-Паулу для парагвайской делегации. Странно.

Про шефа делегации Эрнесто Гавилана — он в 60-х годах был послом Парагвая в Англии. Тоже ходил при галстуке-бабочке:

А в феврале 1963 Эрнесто Гавилан был одним из двух кандидатов на пост Президента Парагвая на всеобщих выборах. Но он набрал менее 10 % голосов. Победил действующий президент, диктатор Стресснер, правивший с 1954 по 1989 годы.

Ну, и немного о футболистах Парагвая. Этого игрока нет на фото в Ватикане, ни на фото с женщиной, ни с полисменами. Зато он есть на фото от 11 мая 1958 на трибуне в Бразилии на матче Сантоса. Речь о

Хосе Пароди

Полное имя этого правого инсайда сборной Парагвая José del Rosario Parodi Rojas. Родился он в парагвайском городе Луке (Luque). Я уже рассказывал о группе Renacer Luqueño (Возрождение Лукеньо) в соцсети f. Так вот в подробной статье об этом уроженце города утверждается, что Хосе Пароди родился 30 августа 1934. Ошибаются краеведы. Согласно архивным документам Хосе родился двумя годами ранее:

Есть ещё один бумажный документ (запись о крещении с указанием даты рождения в 1932), и есть «документ» не бумажный, более весомый, но мы до него дойдём в конце.

Чтобы сразу снять и ещё один казусный момент, проясним. В википедиях можете встретить написание имени этого футболиста как Сильвио Хосе и далее, и далее.

Так вот Сильвио Пароди был двоюродный брат Хосе, 1931 г.р., фото Сильвио я уже давал в одной из статей. Братья хоть и двоюродные, но очень похожи.

С 1947 Хосе уже играл в молодёжи местного клуба Спортиво Лукеньо. В 1950 заиграл за основной состав (итальянец Бартолли его и других молодых ввёл в состав), играл до 1955, дважды становился чемпионом страны.

В сборной дебютировал в феврале 1954 в отборочном матче к ЧМ -54, в первой же игре забил гол, был центрфорвардом. Кстати, левым крайним был Сильвио Пароди, также игравший за клуб Спортиво Лукеньо.

Затем был итальянский этап в карьере Хосе Пароди. Краеведы из Лукеньо пишут, что Хосе законтрактовал столичный клуб Лацио, но сразу же отдал парагвайца в аренду в клуб Падова, где Хосе провёл сезон 55/56. В следующем сезоне он был отдан в аренду в Дженоа, отыграл весь сезон. В том сезоне кузены Пароди могли играть друг против друга — Сильвио в 56/57 был в составе Фиорентины, играл полгода с января по июнь 1957. Свой последний матч в Серии А Хосе Пароди проводил как раз против Фиорентины в марте 1957, но Сильвио в составе «фиолетовых» не было.

За 2 сезона в Падове и Дженоа Хосе пароди сыграл в 27 матчах в Серии А, забил всего 3 гола, все в футболке Падовы.

В тексте краеведов из Луке есть и совсем экзотические пассажи. Например, вот так:

«В следующем сезоне Хосе Пароди появился наконец в составе Лацио и стал чемпионом страны». Так утверждают краеведы из города Лукеньо. Это, конечно, нонсенс. Лацио был чемпионом Италии в первый раз только в 1974. Откуда вообще взято это сказание о Лацио? Оставим на совести исследователей старины из города Луке.

На этом итальянский отрезок в карьере Хосе Пароди закончился.

В отборе к ЧМ -58 Хосе не играл, но в 1958 до мундиаля он сыграл в 4 матчах против Аргентины и Бразилии в апреле-мае. И оказался в заявке Парагвая на ЧМ -58.

Это фото от 4 мая 1958 на Маракане, матч против Бразилии. На мундиале из этой пятёрки выбыл Оскар Агилера, вместо него левого инсайда играл Кайетано Ре.

Хосе Пароди сыграл во всех 3 матчах на ЧМ -58 и забил 2 гола. Его гол в ворота Шотландии оказался победным, парагвайцы выиграли 3:2. Забил Пароди и в третьем матче против Югославии (итог 3:3).

А вот в первой игре в Швеции с французами уже в самом начале матча Пароди получил травму головы. И практически весь матч играл с перебинтованной головой. После игры ему наложили 4 шва на голове, но он отыграл во всех матчах.

Фото после матча с Францией:

С Жюстом Фонтеном Пароди потом сойдутся ещё на футбольном поле в чемпионате Франции, но всего один раз.

После мундиаля Хосе Пароди был куплен испанским клубом из Лас-Пальмаса (Канары). И два сезона Пароди играл за «жёлтых»:

На фото он второй справа в нижнем, атакующем, ряду. Как утверждают уже краеведы с Канарских островов, в первом сезоне (58/59) Хосе Пароди забил 7 голов. Второй сезон команда играла во втором дивизионе, там он стал лучшим бомбардиром клуба, забив… 5 мячей. Что пишут краеведы, то я вам и пересказываю. Испанская статистика, однако, показывает, что Лас-Пальмас и в сезоне 59/60 играл в первом дивизионе. А вот в том сезоне «жёлтые» вылетели во второй дивизион, в том числе из-за низкой результативности парагвайца.

Зато во время испанского периода у Хосе Пароди родился первый сын, «испанец», как его называют историки. Мальчика назвали Хорхе Роберто. В тот день Лас-Пальмас выиграл дома у Атлетико из Бильбао 1:0 (27-й тур, 29 марта 1959), Пароди получил известие о рождении первенца во время матча.

В 1960 Хосе Пароди с семьёй перебрался во Францию. Его купил клуб Олимпик из города Нима. Пароди было 28 лет. В клубе Ним он отыграл 7 лет, все в первом дивизионе. За это время он сыграл более 200 матчей, забил 53 гола. И, как утверждают уже французские краеведы — 35 из них Пароди забил головой. В сезоне 61/62 Хосе Пароди наколотил 20 или 21 (или 23) гола, из них 17 (или 19) он забил головой. Сайт pari-et-gagne. com отдаёт Пароди только 17 голов в Лиге 1 в том сезоне и не включает его фамилию в список лучших бомбардиров сезона. А вот википедии на разных языках указывают у Пароди 18 голов в сезоне, и таких бомбардиров было трое. Плюс 3 гола Пароди забил в кубковых матчах.

Во Франции его прозвали «Голова Нима», а по-испански вообще «Золотая голова». В Ниме Хосе Пароди играл в сочно красной футболке:

Знаете, сказителей хватает и на европейском континенте. Есть, например, сайт planetenimesolympique. fr, сайт о клубе Ним. Так вот там договорились до того, что кузен Сильвио после Италии тоже оказался в Испании (в Сантандере), а в начале сезона 62/63 СЫГРАЛ один официальный матч за Ним (28 октября, против Марселя) и забил один гол. Это фантастика. Гол Пароди тогда действительно забил, но то был Хосе. Сильвио во Франции не играл. Или мы чего-то не знаем???

Для Жюста Фонтена сезон 61/62 был последним в его карьере, он сыграл только в 7 матчах, забил 2 гола. С Хосе Пароди Жюст Фонтен встретился на футбольном поле во Франции только один раз, это было вечером 31 декабря 1961 в очередном туре. Лидеры сезона Ним проиграли Реймсу 0:2.

Затем Пароди играл в малоизвестных французских клубах Мюлуз и Гап из одноимённых городов. Вот что пишут краеведы из города Лукеньо:

«Пароди продолжил свою карьеру в GAP FC, любительском клубе, который за 3 года поднялся на 3 категории выше, имея Хосе в качестве тренера и игрока.

В 1975 Хосе с огромным удовольствием сыграл в официальных матчах со старшим сыном рядом, повесил бутсы и посвятил себя тренерской деятельности». Конец цитаты.

Надо бы спросить про этот факт у младшего сына, старший «испанец» умер в 2015.

В 1969 г. Хосе Пароди начал обучение на тренера. Во Франции тренировал несколько клубов (Manosque, Chorges, Veynes), 3, 2 и 2 сезона соответственно.

В 1989 вернулся в Парагвай. Тоже тренировал, в основном молодёжные команды. Потом тренировал парагвайских детишек.

А во Франции у него родился второй сын («француз»), которого назвали Ив Хавьер, тот, кажется, играл в регби, у него есть страничка в соцсети, где много фото отца.

Францию Хосе Пароди называл своей второй родиной. Хосе Пароди умер в родном городе Луке 22 августа 2006, за неделю до своего 74-летия.

Несколько фото Хосе Пароди.

Матч с Францией на ЧМ -58, в борьбе с французом Жан Жаком Марселем:

В семье хранят публикации об отце:

На футбольных полях, в футболках разного цвета:

Здесь Хосе Пароди, вероятно, играющий тренер:

А тут все в сборе — и испанец, и француз, и все парагвайцы:

Детский тренер Хосе Пароди:

Во французском городе Гап (где-то между Марселем и Турином на равных расстояниях) с теплотой вспоминают тренера Хосе Пароди. На местном стадионе одну из трибун назвали в его честь, о чём свидетельствует вот такая мемориальная доска:

Надпись на футболке не сотрёшь: «Я — произведение искусства»:

На фото обложки этой статьи Хосе Пароди виден в третьем ряду, аккурат между курильщиком Оскаром Агилерой и Хорхелино Ромеро. Думаю, найдёте, не ошибётесь.