«Марсель» – «Аякс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 08:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Марсель» – «Аякс», который состоится 30 сентября 2025 года.

«Марсель»

Французский клуб был близок в первом туре, чтобы отобрать очки у «Реала», но испанцам помогли два реализованных пенальти. Тем не менее, у «Марселя» есть все шансы побороться на своем стадионе за победу с «Аяксом», который все же немного сдал за последние годы. В чемпионате Франции «Марсель» идет на третьем месте, но сейчас концентрируется именно на Лиге чемпионов.

26 сентября «Марсель» с трудом обыграл на выезде «Страсбур» (2:1), а 22 числа переиграл на своем поле « ПСЖ » (1:0).

«Аякс»

«Аякс» редко проигрывает, но часто допускает ничейные результаты, что вредит в борьбе за лидерство в чемпионате Нидерландов. Там коллектив идет только третьим и сейчас больше озадачен турнирными целями в Лиге чемпионов, ведь после поражения нужно набирать очки. На юге Франции это сделать вполне реально, но для этого нужно сильнее и увереннее выглядеть на футбольном поле.

27 сентября «Аякс» обыграл на своем поле «Бреду» (2:1), а 21 числа на выезде поделил очки с ПСВ (2:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Марсель» – 1.45

Ничья – 4.9

Победит «Аякс» – 7

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Аякса» завершились исходом «обе забьют»

«Марсель» выиграл на своем поле восемь из десяти последних поединков

Все семь матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. Вся история противостояний между клубами проходит через результативные матчи и в этот раз также ожидается большое количество мячей.