«Пафос» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Пафос» – «Бавария», который состоится 30 сентября 2025 года.
«Пафос»
О «Пафосе» уже много писали, что эта команда удивила всю Европу и играет в Лиге чемпионов. Однако клуб из Кипра набрал первые очки на выезде и теперь принимает «Баварию», которая не жалеет новичков в европейских турнирах. Хозяева практически не имеют шансов набрать очки в этой встрече, поэтому постараются хотя бы достойно выглядеть на фоне немецкого гранда.
27 сентября «Пафос» обыграл на своем поле «Олимпиакос» Никосия (2:1), а 24 числа команда оказалась сильнее «Эносиса» (3:0).
«Бавария»
«Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге, набрав максимум возможных очков, а в первом туре Лиги чемпионов команда переиграла победителя КЧМ 2025. Единственная проблема команды – это невзрачная скамейка запасных, поэтому коллективу очень важно избегать ненужных травм. Вряд ли у кого-нибудь есть сомнения в победе чемпиона Германии, но на футбольное поле выходить все-таки придется.
26 сентября «Бавария» разгромила на своем поле «Вердер» (4:0), а 20 числа на выезде обыграла «Хоффенхайм» (4:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Пафос» – 25
- Ничья – 10
- Победит «Бавария» – 1.12
Статистика
- «Пафос» проиграл один из десяти последних поединков во всех турнирах
- «Бавария» выиграла уже пять матчей подряд на выезде во всех турнирах
- Команды никогда ранее не встречались между собой
Прогноз
Поставить на победу «Баварии» с форой (-2.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.9. Между клубами огромная разница в классе, поэтому компенсировать ее старанием и дисциплиной у хозяев вряд ли получится.