  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Пафос» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 09:39
«Пафос» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Пафос» – «Бавария», который состоится 30 сентября 2025 года.

«Пафос»

О «Пафосе» уже много писали, что эта команда удивила всю Европу и играет в Лиге чемпионов. Однако клуб из Кипра набрал первые очки на выезде и теперь принимает «Баварию», которая не жалеет новичков в европейских турнирах. Хозяева практически не имеют шансов набрать очки в этой встрече, поэтому постараются хотя бы достойно выглядеть на фоне немецкого гранда.

27 сентября «Пафос» обыграл на своем поле «Олимпиакос» Никосия (2:1), а 24 числа команда оказалась сильнее «Эносиса» (3:0).

«Бавария»

«Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге, набрав максимум возможных очков, а в первом туре Лиги чемпионов команда переиграла победителя КЧМ 2025. Единственная проблема команды – это невзрачная скамейка запасных, поэтому коллективу очень важно избегать ненужных травм. Вряд ли у кого-нибудь есть сомнения в победе чемпиона Германии, но на футбольное поле выходить все-таки придется.

26 сентября «Бавария» разгромила на своем поле «Вердер» (4:0), а 20 числа на выезде обыграла «Хоффенхайм» (4:1).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Пафос» – 25
  • Ничья – 10
  • Победит «Бавария» – 1.12

Статистика

  • «Пафос» проиграл один из десяти последних поединков во всех турнирах
  • «Бавария» выиграла уже пять матчей подряд на выезде во всех турнирах
  • Команды никогда ранее не встречались между собой

Прогноз

Поставить на победу «Баварии» с форой (-2.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.9. Между клубами огромная разница в классе, поэтому компенсировать ее старанием и дисциплиной у хозяев вряд ли получится.

 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 