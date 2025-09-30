«Пафос» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1759214399

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Пафос» – «Бавария», который состоится 30 сентября 2025 года.

«Пафос»

О «Пафосе» уже много писали, что эта команда удивила всю Европу и играет в Лиге чемпионов. Однако клуб из Кипра набрал первые очки на выезде и теперь принимает «Баварию», которая не жалеет новичков в европейских турнирах. Хозяева практически не имеют шансов набрать очки в этой встрече, поэтому постараются хотя бы достойно выглядеть на фоне немецкого гранда.

27 сентября «Пафос» обыграл на своем поле «Олимпиакос» Никосия (2:1), а 24 числа команда оказалась сильнее «Эносиса» (3:0).

«Бавария»

«Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге, набрав максимум возможных очков, а в первом туре Лиги чемпионов команда переиграла победителя КЧМ 2025. Единственная проблема команды – это невзрачная скамейка запасных, поэтому коллективу очень важно избегать ненужных травм. Вряд ли у кого-нибудь есть сомнения в победе чемпиона Германии, но на футбольное поле выходить все-таки придется.

26 сентября «Бавария» разгромила на своем поле «Вердер» (4:0), а 20 числа на выезде обыграла «Хоффенхайм» (4:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Пафос» – 25

Ничья – 10

Победит «Бавария» – 1.12

Статистика

«Пафос» проиграл один из десяти последних поединков во всех турнирах

«Бавария» выиграла уже пять матчей подряд на выезде во всех турнирах

Команды никогда ранее не встречались между собой

Прогноз

Поставить на победу «Баварии» с форой (-2.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.9. Между клубами огромная разница в классе, поэтому компенсировать ее старанием и дисциплиной у хозяев вряд ли получится.