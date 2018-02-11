Карвахаль поддержал Бензема

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль поддержал своего товарища по команде Карима Бензема, который очень мало забивает в этом сезоне. 30-летний форвард постоянно подвергается свисту со стороны болельщиков «сливочных».



«Свист - это не очень хорошо. Однако Карим профессиональный футболист, который выходит на поле, чтобы доказать свою ценность.



Бензема очень важен для нас, он наша девятка, уверен, что в будущем его ждет множество голов».