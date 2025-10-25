«Реал» Мадрид – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761419295

вчера, 22:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Реал» Мадрид – «Барселона», который состоится 26 октября 2025 года.

«Реал» Мадрид

«Сливочные» серьезно готовятся к Эль-Классико, ведь эту встречу ждут миллионы болельщиков по всему миру. На данный момент «Реал» опережает «Барселону» на два пункта и только с турнирной точки зрения хозяев устроит ничья. На самом деле в этом противостоянии набранные баллы отходят на второй план. Победа же позволит не только дать повод своим болельщикам язвительно высказываться о сопернике, но и создаст приятный отрыв в пять очков.

22 октября «Реал» Мадрид обыграл на своем поле «Ювентус» (1:0), а 19 числа минимально одолел в чемпионате «Хетафе» (1:0).

«Барселона»

«Барселона» пережила мини-кризис, но Ханси Флику вовремя удалось взбодрить свою команду и на матч с «Реалом» коллектив выйдет заряженным на победу. Отставание в два пункта, можно превратить в лидерство, но для этого нужна лишь победа. Сложно сказать, будут ли каталонцы рисковать, но убежать в контратаку и реализовать свой момент они могут в любую минуту поединка, что является серьезным оружием против столичного гранда.

21 октября «Барселона» разгромила в Лиге чемпионов «Олимпиакос» (6:1), а 18 числа вырвала победу в чемпионате у «Жироны» (2:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Реал» Мадрид – 1.95

Ничья – 4.2

Победит «Барселона» — 3.3

Статистика

«Барселона» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реал» победил в 13 из 14 домашних матчах за последнее время при одной ничьей

«Барселона» выиграла четыре из пяти последних матчей у «Реала» в основное время

11 последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 3.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.75. Предсказать победителя в этой ситуации сложно, поэтому предлагаем поверить в результативный футбол в этот знаменательный вечер.