Гаджиев: «Если „Амкар“ и ЦСКА договорятся, возьмем Оланаре»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поведал, что он надеется подписать нападающего ЦСКА Аарона Оланаре. Нигериец проходит просмотр в «Амкаре» и уже успел забить гол в контрольном матче с черногорской «Будучностью».

«Оланаре оставил положительное впечатление. Есть свои достоинства, есть недостатки, но в целом он сыграл удовлетворительно. Останется ли он в нашей команде - это зависит не только от тренера, но и от того, как договорятся клубы. „Амкар“ может взять игрока, если его заработная плата не будет высокой.

Мы заинтересованы в Оланаре. У нас дефицит форвардов, а времени мало. Возможности искать кого-то еще дополнительно очень ограниченные — и по времени, и по финансам. Поэтому если клубы договорятся, мы, скорее всего, возьмем Оланаре.

Изначально мы договаривались о том, что Аарон приедет, чтобы сыграть вот этот матч. Что будет дальше, сказать не могу. Я в целом доволен Оланаре, но вопросы еще остались».