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Гаджиев: «Если „Амкар“ и ЦСКА договорятся, возьмем Оланаре»

вчера, 19:45

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поведал, что он надеется подписать нападающего ЦСКА Аарона Оланаре. Нигериец проходит просмотр в «Амкаре» и уже успел забить гол в контрольном матче с черногорской «Будучностью».

«Оланаре оставил положительное впечатление. Есть свои достоинства, есть недостатки, но в целом он сыграл удовлетворительно. Останется ли он в нашей команде - это зависит не только от тренера, но и от того, как договорятся клубы. „Амкар“ может взять игрока, если его заработная плата не будет высокой.

Мы заинтересованы в Оланаре. У нас дефицит форвардов, а времени мало. Возможности искать кого-то еще дополнительно очень ограниченные — и по времени, и по финансам. Поэтому если клубы договорятся, мы, скорее всего, возьмем Оланаре.

Изначально мы договаривались о том, что Аарон приедет, чтобы сыграть вот этот матч. Что будет дальше, сказать не могу. Я в целом доволен Оланаре, но вопросы еще остались».

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
вчера в 22:59
Берите! Может разыграется , потенциал то есть
LOpp
LOpp
вчера в 21:36
зачем Амкару этот бестолковый футбоглист?
Волгодон № 2
Волгодон № 2
вчера в 21:24
А на деле то Гинер - торговец черным деревом!
spartach n1
spartach n1
вчера в 20:55
Нам безрыбье и оланара форвард !)
Shamil79
Shamil79
вчера в 20:40
в ЦСКА теперь каждому уходящему коня выдают
Великолепный
Великолепный
вчера в 20:22
После возвращения Мусы у Оланаре еще меньше стало шансов на попадание в основу ЦСКА.
cska.78
cska.78 ответил vistory
вчера в 20:16
vistory:
Захочет ли он там играть.
Раз поехал на просмотр, значит не против! Аарон же сказал, что хочет больше играть!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:15
Лучше для Аарона играть в Амкаре, чем сидеть на лавке в ЦСКА. Надо его в аренду отдать или продать, в ЦСКА он явно не ко двору.ИМХО.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:08
Неужели отдадут своего зулуса??)))
vistory
vistory
вчера в 20:07
Захочет ли он там играть.
Ваня лучший
Ваня лучший
вчера в 19:48
Пусть поиграет, хуже не будет, да и Амкару поможет. Вопрос в деньгах (зарплате). Может согласится на понижение?
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