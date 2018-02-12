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«Челси», «Арсенал» и ПСЖ заинтересованы в услугах Луиса Энрике

вчера, 20:46

Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике входит в сферу интересов сразу трех клубов. В услугах испанского специалиста заинтересованы «Челси», «Арсенал» и ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Энрике может возглавить «Шанхай Шэньхуа».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
вчера в 23:28
Челси и ПСЖ верю, про Арсенал нет, они из Венгера ещё и гербарий сделают.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:54
Думаю что этот тренер не для АПЛ
311
311
вчера в 21:52
Лучше уж тренеришку из ПСЖ, чем это!)
Dominators
Dominators
вчера в 21:44
Венгера унесут из Арсенала сразу на погост , Челси по схеме игры не подходит , остается ПСЖ .
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 21:41
Ну да, еще одного каталонского физрука в АПЛ то нехватает...
dimagas1
dimagas1
вчера в 21:22
Челси играет в закрытый футбол,скорее ПСЖ или Арсенал ему больше подходят.
Сантус
Сантус
вчера в 21:20
Не не,Челси пусть папу Карло возвращает...
Artuom
Artuom
вчера в 21:00
Слишком много слухов об Энрике. Скорей всего это его собственный агент слухи пускает, чтобы устроить клиента в как можно более сильный клуб с хорошей зарплатой.
Foxes
Foxes
вчера в 20:48
Арсеналу бы Энрике подошел.
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