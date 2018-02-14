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Кристанте: «„Аталанта“ не боится „Боруссию“»

сегодня, 13:28
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаЗавтра в 21:00 Не начался

Полузащитник «Аталанты» Бриан Кристанте поделился мыслями накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против дортмундской «Боруссии».

«Боимся ли мы „Боруссию“? Никакого страха нет. Если мы можем играть наравне с топ-клубами Италии, то сможем сыграть и против немецкого клуба.

„Боруссия“ - очень интенсивная команда, которая обладает сильной атакующей линией. Главная их сила - атака, а слабая сторона - оборона».

Напомним, что в этом матче сможет сыграть нападающий «Боруссии» Марко Ройс, который недавно восстановился после травмы.

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Против ЦСКА
сегодня в 13:33
"Боруссию" сейчас мало кто боится.
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