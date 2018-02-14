Кристанте: «„Аталанта“ не боится „Боруссию“»

Полузащитник «Аталанты» Бриан Кристанте поделился мыслями накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против дортмундской «Боруссии».



«Боимся ли мы „Боруссию“? Никакого страха нет. Если мы можем играть наравне с топ-клубами Италии, то сможем сыграть и против немецкого клуба.



„Боруссия“ - очень интенсивная команда, которая обладает сильной атакующей линией. Главная их сила - атака, а слабая сторона - оборона».



Напомним, что в этом матче сможет сыграть нападающий «Боруссии» Марко Ройс, который недавно восстановился после травмы.