Наставник «Атлетика» выделил Фернандо в составе «Спартака»

Главный тренер «Атлетика» Хосе Анхель Сиганда пообщался с журналистами в преддверии поединка 1/16 финала Лиги Европы со «Спартаком».

«Завтрашняя встреча предоставляет нам возможность исправить тот негатив, который вокруг нас сложился. Я вижу, что ребята в команде сильно воодушевлены и максимально настроены на встречу со „Спартаком“. Матч для клуба будет очень важным.

Мы испытываем больше уважение к чемпионам России. Понимаю, что клуб может себе позволить хороших игроков. Отмечу Фернандо, который отлично держит мяч и хорошо видит игру. Скорее всего, „красно-белые“ будут доминировать на поле. Мы посмотрели матч с „Севильей“ и сделали определенные выводы».

Ранее комментарий дал нападающий басков Ариц Адурис.