Мэр Краснодара: «Пробки не помешают передвижению сборной Испании во время ЧМ»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Лига МХ
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АстанаАстана -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб НиццаНицца -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив МФонбет1.953.34.1
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик БФонбет2.453.353
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаФонбет1.733.854.55
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбургФонбет1.753.854.4
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрагаФонбет1.474.356.75
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигФонбет23.53.75
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалФонбет1.93.54
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К---
  • Главные новости
  • Все новости
13:41
Алекперов: «У „Спартака“ есть всё необходимое для победы в Лиге Европы»25
13:24
«Ювентус» поспорит с «Реалом» за Паредеса21
12:27
Дворкович: «Российскому клубу в этом сезоне реально выиграть Лигу Европы»62
12:18
Сборная России занимает 61-е место в свежем рейтинге ФИФА22
11:50
Погба жалеет, что перешел в «Манчестер Юнайтед»37
13:58
Жены Тиаго Силвы и Ди Марии остались недовольны действиями Эмери5
13:52
«Зенит» сыграет в лазурной форме в матче против «Селтика»4
13:40
Липпи поддержал Аллегри1
13:30
Кутроне сегодня сыграет в атаке «Милана» вместо Андре Силвы1
13:13
Дворников сменил «Химки» на питерское «Динамо»2
13:12
Инфантино: «Мне не нравится нынешнее состояние рынка футбольных трансферов»1
12:58
«Анжи» проведет товарищеский матч с «Ахматом» во время третьего зимнего сбора1
12:54
«Уфа» подпишет центрального защитника из Румынии2
12:44
«Фуэнлабрада»: «ПСЖ забил меньше голов на „Бернабеу“, чем мы»2
12:39
Матч «Спартак» - «Атлетик» пройдет при повышенных мерах безопасности5
12:30
«Лацио» нацелился на защитника «Порту»1
12:07
Инфантино: «Хочу, чтобы Буффон работал в ФИФА»5
11:52
Защитник «Тоттенхэма» может продолжить карьеру в «Реале»3
11:42
Стали известны соперники «Уфы» на третьем зимнем сборе0
11:31
Джеррард: «Эпоха Мане, Фирмино и Салаха лучше эры Суареса»9
11:29
Ян де Йонг: «Мы хотели сохранить сильную команду, а Йоргенсен является частью проекта»0
11:20
Феллаини решил продолжить карьеру в турецком чемпионате6
11:18
«Ювентус» и «Атлетико» поспорят за Флоренци0
11:10
«Спартак» и «Атлетик» определились с комплектами формы на матч15
11:07
Бубнов: «„Селтик“ не будет испытывать робости перед „Зенитом“»19

Мэр Краснодара: «Пробки не помешают передвижению сборной Испании во время ЧМ»

сегодня, 08:56

Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что маршруты для сборной Испании, которая во время ЧМ-2018 будет располагаться на базе «Краснодара», и организованных групп болельщиков будут выстраиваться таким образом, чтобы пробки не мешали их передвижению по городу.

«По самой команде мы с логистикой решим. Понятно, что пробки мы не ликвидируем, Краснодар входит в топ в мире с этой проблемой, дороги не расширим, транспорт не выгоним. Перемещение сборной и болельщиков обеспечим, но не в ущерб нашим жителям. Сборная Испании не будет сутками курсировать по Краснодару, а на период перемещения от базы до аэропорта будем прогнозировать трафик, регулировать светофоры, чтобы быстро проскакивали.

У нас уже играла молодежка „Реала“, и это было круто - больше 30 тыс. жителей, которые пришли на матч, а это показатель любви к футболу. На днях прошел матч со сборной Испании по регби, стадион был почти полным, и для регби это удивительно. [Для сборной Испании по футболу] мы будем украшать город, будем встречать эту команду, создадим условия, чтобы команда чувствовала себя как дома».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Алекперов: «У „Спартака“ есть всё необходимое для победы в Лиге Европы»
Сегодня, 13:41 25
Дворкович: «Российскому клубу в этом сезоне реально выиграть Лигу Европы»
Сегодня, 12:27 62
Бубнов: «„Селтик“ не будет испытывать робости перед „Зенитом“»
Сегодня, 11:07 19
Бубнов: «Мы вправе ждать успеха от „Спартака“ в матче с „Атлетиком“»
Сегодня, 10:49 20
Герасимец: «„Зениту“ нужно единство, а Манчини говорит, что хотел бы тренировать ПСЖ»
Сегодня, 10:14 19
Генич: «Нулевая ничья в матче „Спартак“ - „Атлетик“ выглядит очень неплохо»
Сегодня, 08:46 21
Обсудить
Все комментарии
Zeychba
Zeychba ответил ДАША Д
сегодня в 12:57
ДАША Д:
Зато все жители будут стоять в глухой пробке.
100%, на время чм о машине лучше забыть.
ATG
ATG
сегодня в 12:48
ясен пень. на их автобас кинут пару машин спец роты на пассатах и поехали...
Faustello
Faustello
сегодня в 12:24
Robinson
Robinson
сегодня в 09:45
На Время ЧМ надо с города уезжать!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:32
Зато все жители будут стоять в глухой пробке.
Saang
Saang
сегодня в 09:27
Испанцы будут делать обводки и дриблинг, идя по пробкам от автобуса к стадиону
Казанский
Казанский
сегодня в 09:06
На каждую пробку есть штопор в виде регулируемых светофоров,сопровождения полицией и т.д.)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100