Мэр Краснодара: «Пробки не помешают передвижению сборной Испании во время ЧМ»

Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что маршруты для сборной Испании, которая во время ЧМ-2018 будет располагаться на базе «Краснодара», и организованных групп болельщиков будут выстраиваться таким образом, чтобы пробки не мешали их передвижению по городу.

«По самой команде мы с логистикой решим. Понятно, что пробки мы не ликвидируем, Краснодар входит в топ в мире с этой проблемой, дороги не расширим, транспорт не выгоним. Перемещение сборной и болельщиков обеспечим, но не в ущерб нашим жителям. Сборная Испании не будет сутками курсировать по Краснодару, а на период перемещения от базы до аэропорта будем прогнозировать трафик, регулировать светофоры, чтобы быстро проскакивали.

У нас уже играла молодежка „Реала“, и это было круто - больше 30 тыс. жителей, которые пришли на матч, а это показатель любви к футболу. На днях прошел матч со сборной Испании по регби, стадион был почти полным, и для регби это удивительно. [Для сборной Испании по футболу] мы будем украшать город, будем встречать эту команду, создадим условия, чтобы команда чувствовала себя как дома».