Ярмоленко: «Уверен, что „Боруссия“ и киевское „Динамо“ выйдут в следующий этап ЛЕ»

Вингер дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко уверен, что и «шмели», и его бывшая команда - киевское «Динамо» выйдут в следующий этап Лиги Европы.

«Боруссия» сыграет с «Аталантой», а киевляне поборются с греческим АЕКом.

«Конечно, сначала посмотрю матч „Боруссии“, потом буду смотреть „Динамо“. Буду переживать как за свою нынешнюю команду, так и за прошлую.

Я был бы очень рад, если бы мы сыграли в финале, но об этом рано говорить. Конечно, мне очень бы хотелось приехать домой и сыграть против родного клуба.

Точные прогнозы я делать не люблю. Я буду болеть и переживать за Дортмунд точно так же, как и буду болеть и переживать за киевлян. Но уверен, что „Динамо“ и „Боруссия“ пройдут в следующий раунд».

За кого болеть в Лиге Европы?