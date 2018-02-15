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Игрок «Тосно», высморкавшийся в пятитысячную купюру, не будет наказан

вчера, 18:46

На днях широкий общественный резонанс вызвал поступок одного из игроков молодежного состава «Тосно». Полузащитник Станислав Манаев в своем Инстаграме выложил видео, где он высмаркивается в пятитысячную купюру. Видеозапись игрок снабдил следующим комментарием: «Я мог бы отдать эту купюру людям, которые очень в ней нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк».

Генеральный директор тосненцев Вячеслав Матюшенко сообщил, что клуб не будет наказывать Манаева: 

«Станислав Манаев за свой поступок уже извинился. Да, это некрасивый поступок с его стороны. Он молодой парень. Сейчас команда улетела на сборы. Купюра была же ненастоящая. Штрафовать мы его не собираемся. Устного замечания хватит.

Что касается кадровой ситуации, Мелкадзе и Кутьин пока в обойме. Мелкадзе мы точно оставляем у себя в клубе. Они оба у нас в аренде. Поэтому пока никаких уходов из команды не планируется».

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Все комментарии
VIPded
VIPded
вчера в 20:34
Надеюсь, карьеры у этого дятла не получится...(((
Dominators
Dominators
вчера в 20:09
Правильно , пожурили и все . Купюра не настоящая , была шутка юмора , игрок молодой . Они , там в руководстве клуба думают , болельщики идиоты .
Самое интересное , что Манаев действительно так думает . И не он один . Спасибо Мутко и ЕГ .
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:44
Крутой футболист,не то,что Погребняк. по видимому Тосно это денежный мешок,представляю что там вытворяют в основном составе,наверное подтираются такими купюрами. Россия настолько богатая страна,что вместо носовых платков и салфеток,используют денежные купюры наивысшего номинала. Дядюшка Скрудж,увидев это получил бы три инфаркта одновременно.
No problem
No problem
вчера в 19:36
Надо было пожертвовать на подгузники барсаглорам,
хоть польза была б))).
Kresi frok
Kresi frok
вчера в 19:35
Ахаха))
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:31
Осталось парню высморкаться в 100-долларовую купюру, и в 100-евро( в фальшивые естественно) и заявить что мечтает о Реале..(любой клуб подставьте).
ОЛЛС
ОЛЛС
вчера в 19:05
Настоящий спортсмен привлекает внимание своими достижениями в том или ином виде спорта,а не подобными выходками.
Faustello
Faustello
вчера в 19:02
Пожурили, теперь будет обязан год сморкаться только в купюры номиналам не более 2 к.
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:52
Что с него взять, он -

Человек
Морально
Ограниченный.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 18:50
Вот потом не надо ныть, что европейцы критикуют нас!! И все они плохие
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