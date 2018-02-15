Игрок «Тосно», высморкавшийся в пятитысячную купюру, не будет наказан

На днях широкий общественный резонанс вызвал поступок одного из игроков молодежного состава «Тосно». Полузащитник Станислав Манаев в своем Инстаграме выложил видео, где он высмаркивается в пятитысячную купюру. Видеозапись игрок снабдил следующим комментарием: «Я мог бы отдать эту купюру людям, которые очень в ней нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк».

Генеральный директор тосненцев Вячеслав Матюшенко сообщил, что клуб не будет наказывать Манаева:

«Станислав Манаев за свой поступок уже извинился. Да, это некрасивый поступок с его стороны. Он молодой парень. Сейчас команда улетела на сборы. Купюра была же ненастоящая. Штрафовать мы его не собираемся. Устного замечания хватит.

Что касается кадровой ситуации, Мелкадзе и Кутьин пока в обойме. Мелкадзе мы точно оставляем у себя в клубе. Они оба у нас в аренде. Поэтому пока никаких уходов из команды не планируется».