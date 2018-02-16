Глава ВТБ: «Обязательств выплатить 600 млн рублей „Динамо“ я не давал»

Московское «Динамо» заявило, что рассчитывает получить от ВТБ обещанные 600 млн рублей, однако глава организации Андрей Костин отметил, что никакой договоренности не было:

«Никаких договоренностей на бумаге у нас не было, обязательств не давал, Стржалковский может что угодно хотеть, ему чем больше, тем лучше. Он, конечно, хороший управленец, и мы будем помогать ему. Эта сумма (600 млн) не исключается, но договоренностей по ней нет. Все равно будем дружить - „Динамо“ нам не чужие».

Напомним, что Владимир Стржалковский является председателем Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».