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Глава ВТБ: «Обязательств выплатить 600 млн рублей „Динамо“ я не давал»

сегодня, 11:23

Московское «Динамо» заявило, что рассчитывает получить от ВТБ обещанные 600 млн рублей, однако глава организации Андрей Костин отметил, что никакой договоренности не было:

«Никаких договоренностей на бумаге у нас не было, обязательств не давал, Стржалковский может что угодно хотеть, ему чем больше, тем лучше. Он, конечно, хороший управленец, и мы будем помогать ему. Эта сумма (600 млн) не исключается, но договоренностей по ней нет. Все равно будем дружить - „Динамо“ нам не чужие».

Напомним, что Владимир Стржалковский является председателем Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

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Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Sem25
сегодня в 12:44
Sem25:
Каком плюсе Зенит??? Ты нормально себя чувствуешь??? Вы все с ума в СПБ посходили? Даже по трансферам за последние пять лет 20 млн евро! Не ожидал от тебя. Ладно, находись в своей реальности, не смею больше беспокоить.
Почитай последнюю статистику, "адвокат".Усе в открытом доступе на клаве.
Sem25
Sem25 ответил kolpankolpan
сегодня в 12:40
kolpankolpan:
Зенит в плюсах на 77 млн Евро.Динамо в минусах на 6 млрд рублей долгов.А рожи все те-же.И разговор не про Зенит.И заканчивай свой бред.Хорош.
Каком плюсе Зенит??? Ты нормально себя чувствуешь??? Вы все с ума в СПБ посходили? Даже по трансферам за последние пять лет 20 млн евро!
Не ожидал от тебя. Ладно, находись в своей реальности, не смею больше беспокоить.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Sem25
сегодня в 12:38
Sem25:
Ты на адекватность не претендуешь? Тогда беспредельничай дальше, как и находись в своем мире, но чушь не надо писать. Следуя твоей логике, к Зениту "притерлись" первые лица страны и доят его!))) Ну ты даешь.
Зенит в плюсах на 77 млн Евро.Динамо в минусах на 6 млрд рублей долгов.А рожи все те-же.И разговор не про Зенит.И заканчивай свой бред.Хорош.
Sem25
Sem25 ответил kolpankolpan
сегодня в 12:35
kolpankolpan:
Что ты так заволновался? Степашин ,Иванов,Зубков и прочая гадость......Всегда на трибунах.И не надо втирать про официальный список.Эти рожи уже десятилетия трутся вокруг Динамо и как пауки прилипли не оторвать.
Ты на адекватность не претендуешь? Тогда беспредельничай дальше, как и находись в своем мире, но чушь не надо писать.
Следуя твоей логике, к Зениту "притерлись" первые лица страны и доят его!)))
Ну ты даешь.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Sem25
сегодня в 12:33
Sem25:
Приятель, ты мысли в порядок приведи, а потом еще раз напиши. Я тебе помогу. Директоров ФСБ ,МВД,Правительства и тд" - это ты про ВФСО Динамо написал, к ФК Динамо это никакого отношения не имеет. Теперь что-то просветлело в твоем сознании???
Что ты так заволновался? Степашин ,Иванов,Зубков и прочая гадость......Всегда на трибунах.И не надо втирать про официальный список.Эти рожи уже десятилетия трутся вокруг Динамо и как пауки прилипли не оторвать.
Sem25
Sem25 ответил kolpankolpan
сегодня в 12:30
kolpankolpan:
Пока отжимает круг доверенных лиц Динамо.Это такой общак личностей из бывших и настоящих Директоров ФСБ ,МВД,Правительства и тд. который доит через Динамо банкиров с огромной личной для себя выгодой.А Динамо -это личина для вымогательства которой подкидывают "кое что" что-бы не загнулось.
Приятель, ты мысли в порядок приведи, а потом еще раз напиши. Я тебе помогу.
Директоров ФСБ ,МВД,Правительства и тд" - это ты про ВФСО Динамо написал, к ФК Динамо это никакого отношения не имеет.
Теперь что-то просветлело в твоем сознании???
kolpankolpan
kolpankolpan ответил andromend
сегодня в 12:25
andromend:
Силкин правильно как то сказал,что Динамо нужны не спонсоры,а нужен хозяин.Банку разве можно доверять!? Роставщикам главное вложиться,чтобы потом что то отжать.И это аксиома.
Пока отжимает круг доверенных лиц Динамо.Это такой общак личностей из бывших и настоящих Директоров ФСБ ,МВД,Правительства и тд. который доит через Динамо банкиров с огромной личной для себя выгодой.А Динамо -это личина для вымогательства которой подкидывают "кое что" что-бы не загнулось.
andromend
andromend
сегодня в 12:11
Силкин правильно как то сказал,что Динамо нужны не спонсоры,а нужен хозяин.Банку разве можно доверять!? Роставщикам главное вложиться,чтобы потом что то отжать.И это аксиома.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:59
"Сам я Павла не видал, но, ты, не надейся" (Мирон. "Адьютант его Превосходительства')
Gotlib
Gotlib
сегодня в 11:57
У Галицкого скупил 29% акций "Магнита",а на Динамо 600 млн. жалко.
Sem25
Sem25
сегодня в 11:32
Естественно! Никто и не скрывал, что это было в слух сказанное обещание, не более того. Разберутся.
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