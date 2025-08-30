«Зенит» не будет чемпионом с таким футболом. Фаворита спас гол капитана Сантоса

1756569200

вчера, 18:53

Кризисная игра сильной команды.

«Зенит» играет слишком банально

В первом тайме зашкаливало количество брака. Опорник Барриос отдал пас в аут в простой ситуации. У Глушенкова была неточная передача по диагонали. А ведь «Пари НН» выбрал предсказуемую тактику игры на отбой, владея мячом 33 % игрового времени. Команда тренера Шпилевского не выдумывала велосипед, схема «4-3-3» превращается в крепость, когда фланговые форварды работают низко, как Олусегун и Лесовой. Гости выбрали низкий прессинг, и он поначалу сработал.

«Зенит» огорчил в схеме «4-1-4-1». Хавбек Вендел часто поднимался в линию к Педро, который играл на позиции «десятки» с переходом на второго форварда. Глушенков занял правый фланг, а Энрике переместили на левую бровку. Такая перестановка не принесла Семаку счастья до перерыва. Первый тайм матча против «Пари НН» был одним из самых слабых для «Зенита» за долгое время. При таком низком давлении и свободе последних передач грех играть без моментов.

Медведев мог пропустить лишь однажды, но успел заграбастать мяч в ногах у Педро. Соболев пытался повлиять на эпизод, но собственный напарник лишил нападающего первого удара по воротам за матч. Александр семь раз коснулся мяча до перерыва, отдав три точные передачи. Невероятно слабое выступление в поединке для форварда команды, которая играла с пятеркой нападающих в частых атаках, когда Вендел оказывался в финальной трети поля и постоянно искал шансы.

Сантос выручил тренера фаворита

Дуглас Сантос был незаметным до перерыва. Анчелотти вызвал капитана «Зенита» и Луиса Энрике в состав сборной Бразилии. Напарников сегодня использовали на левом фланге, но симбиоза не было. Зато Сантос удачно сместился на позицию Педро. Соболев, о несчастной участи которого в первом тайме сказано выше, удачно скинул мяч на Дугласа. Бразилец пробил, а мяч выскочил из-за толпы игроков «Пари НН». У голкипера гостей Медведева было мало шансов на сейв.

«Зенит» порадовался голу, так как теперь сопернику надо было поднимать линии, оголяя тылы. В случае успешной обороны у Глушенкова, Энрике и Педро был шанс разбежаться. Но «Пари НН» не бросил все силы в атаку. Слишком большая разница между клубами, чтобы гости могли прижать «Зенит» к воротам Адамова. При этом бывшие чемпионы не заиграли намного круче. Соболева по-прежнему пытались искать длинными передачами, а не после кроссов.

И все-таки быстрый гол «Зенита» после перерыва сломал «Пари НН» морально. Их план на день включал глухую оборону в надежде на нулевую ничью. Как только пропустили – запустили аварийные действия, что привело к паузам, во время которых футболисты «Зенита» получали физическую передышку, то есть могли свободнее чувствовать себя в атаке. После перерыва Глушенков отвязался от правого фланга и чаще связывал игру, работая как «десятка».

Семак снова признал свои ошибки

Во втором тайме латерали Сантос и Мантуан стали играть выше, что правильно, ведь перегруз на флангах мог сработать. Также Семак поставил Педро на привычное место левого вингера, Энрике вернулся на любимую позицию правого атакующего хавбека, а про Глушенкова сказали выше – Максим работал на позиции диспетчера и второго форварда, которая ему удобнее. Проще говоря, тренер «Зенита» Семак снова признал свои ошибки: фокусы не сработали.

Хотя ругать надо также тренерский штаб петербуржцев. Футболисты плохо готовы физически, из-за чего эксперименты приводят к неудачам, а выручают только старые трюки, вроде гола на ровном месте. «Зенит» забил в ворота «Пари НН» в стиле «Спартака» Карреры, когда Глушаков набирал голы с дальнего расстояния. Гол Сантоса позволил Семаку сделать замены в поисках успешного футбола и грамотного доминирования. Или хотя бы результативной игры вторым номером.

Состояние «Пари НН» тоже не порадовало нейтрального зрителя. Команда, у которой до сегодняшнего дня было 5 поражений в 6 матчах, не могла найти бреши в обороне «Зенита», как сделали в прошлом сезоне «Акрон» и «Крылья Советов». Семак, хотя у его клуба был слабейший старт за 17 лет, проиграл только «Ахмату». Петербуржцы умеют увильнуть от крупных неприятностей, что им снова удалось. При этом скорости матча поражали: в РПЛ мало таких медленных поединков.

«Зенит» не сумел разбить соперника

Гол Сантоса создал идеальные условия для уверенной деловой победы. У «Зенита» было владение мячом, но не было большого количества опасных ударов. Хозяева понимали, что их готовность не отвечает ураганному футболу, к которому привыкли фанаты на стадионе в лучшие времена. Можно даже сказать, что «Зенит» защищал победу со счетом 1:0, разворачивая медленные атаки и делая много пауз, чтобы передохнуть и выжать хотя бы ещё один шанс.

Он подвернулся в одной из контратак, но правильный пас Глушенкова не привел к грамотному навесу Педро обратно на голову Максиму. Кассьера и Мостовой, которые вышли на полчаса, поначалу были незаметны, но «Зениту» сегодня повезло дважды. Мяч удачно отскочил к Кассьерре, бедняга Медведев создал обидный гол, а Матео забил четвертый мяч в шести поединках РПЛ . Но колумбиец не готов проводить полные матчи, в основе мучается Соболев.

Судьба высекла «Пари НН» этим нелепым вторым голом. Гости не наиграли на ничью, поэтому с точки зрения анализа матча результат можно назвать закономерным. Но хозяева поля тоже не порадовали красивым футболом. «Зенит» умеет играть намного лучше. Знаем это, ведь видели красивые отрезки во время серии из шести титулов подряд. Если петербуржцы продолжат вот так играть, то второй год подряд останутся без «золота» в чемпионате страны.