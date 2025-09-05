Словения – Швеция: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Словения – Швеция, который состоится 5 сентября 2025 года.
Словения
Сборная Словении, как и все остальные команды в этой группе только начинают свой путь и кроме потенциального аутсайдера Косово, все три коллектива рассчитывают на выход из группы. Словении придется очень постараться, чтобы обыграть мотивированную и заскучавшую по крупным турнирам Швецию. Победа явно даст преимущество хозяевам в дальнейшем контексте борьбы за первые два места.
10 июня сборная Словении обыграла Боснию и Герцеговину (2:1), а шестого числа на выезде минимально обыграла Люксембург (1:0).
Швеция
Сборная Швеции уже пропустила один крупный турнир и теперь будет гораздо серьезнее относиться к квалификации. Команда рассчитывает, как минимум на ничью в первой игре на выезде, однако и победа была бы очень кстати, ведь от старта у многих сборных зависит весь последующий путь на турнире.
10 июня сборная Швеции на своем поле обыграла Алжир (4:3), а шестого числа на выезде оказалась сильнее Венгрии (2:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит Словения – 3.4
- Ничья – 3.25
- Победит Швеция – 2.3
Статистика
- Восемь из десяти последних матчей сборной Швеции завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Словения проиграла лишь одну встречу на своем поле из десяти последних во всех турнирах
- Все четыре поединка между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, сборные в очередной раз не порадуют зрителей забитыми мячами и будут выяснять отношения без большого количества голов.