Словения – Швеция: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Словения – Швеция, который состоится 5 сентября 2025 года.

Словения

Сборная Словении, как и все остальные команды в этой группе только начинают свой путь и кроме потенциального аутсайдера Косово, все три коллектива рассчитывают на выход из группы. Словении придется очень постараться, чтобы обыграть мотивированную и заскучавшую по крупным турнирам Швецию. Победа явно даст преимущество хозяевам в дальнейшем контексте борьбы за первые два места.

10 июня сборная Словении обыграла Боснию и Герцеговину (2:1), а шестого числа на выезде минимально обыграла Люксембург (1:0).

Швеция

Сборная Швеции уже пропустила один крупный турнир и теперь будет гораздо серьезнее относиться к квалификации. Команда рассчитывает, как минимум на ничью в первой игре на выезде, однако и победа была бы очень кстати, ведь от старта у многих сборных зависит весь последующий путь на турнире.

10 июня сборная Швеции на своем поле обыграла Алжир (4:3), а шестого числа на выезде оказалась сильнее Венгрии (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит Словения – 3.4

Ничья – 3.25

Победит Швеция – 2.3

Статистика

Восемь из десяти последних матчей сборной Швеции завершились тоталом больше 2.5 мячей

Словения проиграла лишь одну встречу на своем поле из десяти последних во всех турнирах

Все четыре поединка между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, сборные в очередной раз не порадуют зрителей забитыми мячами и будут выяснять отношения без большого количества голов.