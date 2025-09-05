  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

Словения – Швеция: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 00:36
Словения – Швеция: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Словения – Швеция, который состоится 5 сентября 2025 года.

Словения

Сборная Словении, как и все остальные команды в этой группе только начинают свой путь и кроме потенциального аутсайдера Косово, все три коллектива рассчитывают на выход из группы. Словении придется очень постараться, чтобы обыграть мотивированную и заскучавшую по крупным турнирам Швецию. Победа явно даст преимущество хозяевам в дальнейшем контексте борьбы за первые два места.

10 июня сборная Словении обыграла Боснию и Герцеговину (2:1), а шестого числа на выезде минимально обыграла Люксембург (1:0).

Швеция

Сборная Швеции уже пропустила один крупный турнир и теперь будет гораздо серьезнее относиться к квалификации. Команда рассчитывает, как минимум на ничью в первой игре на выезде, однако и победа была бы очень кстати, ведь от старта у многих сборных зависит весь последующий путь на турнире.

10 июня сборная Швеции на своем поле обыграла Алжир (4:3), а шестого числа на выезде оказалась сильнее Венгрии (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит Словения – 3.4
  • Ничья – 3.25
  • Победит Швеция – 2.3

Статистика

  • Восемь из десяти последних матчей сборной Швеции завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Словения проиграла лишь одну встречу на своем поле из десяти последних во всех турнирах
  • Все четыре поединка между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, сборные в очередной раз не порадуют зрителей забитыми мячами и будут выяснять отношения без большого количества голов.

 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 