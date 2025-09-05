Украина – Франция: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1757025887

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Украина – Франция, который состоится 5 сентября 2025 года.

Украина

Сборная Украины котируется как крепкая европейская команда, но больших побед ей пока достичь не удалось. Тем не менее, именно ей пророчат второе место в этой группе и не дают особых шансов обойти Францию. Коллектив свою домашнюю игру уже привычно играет на футбольном поле и постарается не отдать все очки сопернику, а возможно и скатать очередную ничью с соперником, которых в истории встреч было уже немало.

11 июня сборная Украины в товарищеской игре смогла победить Новую Зеландию (2:1), а седьмого числа уступила Канаде (2:4).

Франция

Сборная Франции является одним из главных фаворитов любого турнира, где бы не участвовала, а в этой группе и подавно должна выигрывать по мнению большинства экспертов. Тем не менее, команда уже хорошо знакома со сборной Украины и знает, что при ее недооценке можно лишиться важных баллов. С другой стороны, в случае победы уже в первом туре над этим соперником, гости вряд ли уже дадут шанс кому-нибудь их опередить.

5 июня Франция проиграла в результативном матче Испании (4:5), а уже восьмого числа оказалась сильнее Германии (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит Украина – 9

Ничья – 4.7

Победит Франция – 1.4

Статистика

Сборная Франции проиграла три из десяти последних поединков во всех турниарах

Четыре из пяти последних матчей Украины завершились исходом «обе забьют»

Франция выиграла у сборной Украины два раза из пяти последних поединков при одном поражении

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.13. Предполагаем, Франция с большой вероятностью выиграет, ведь выглядит гораздо сильнее, однако на один мяч минимум силы украинской сборной должно хватить.