Швейцария – Косово: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Швейцария – Косово, который состоится 5 сентября 2025 года.
Швейцария
Сборная Швейцарии считается одной из самых стабильных команд в квалификации и всегда относится серьезно к каждому поединку, что иногда позволяет обходить даже более сильных на бумаге соперников. На данный момент у коллектива есть вполне проходная группа и начинает он с самого слабого соперника из всех остальных, поэтому кроме победы на своем стадионе, болельщики ничего другого не ждут.
11 июня сборная Швейцарии крупно обыграла США в товарищеской игре (4:0), а седьмого числа уверенно справилась и с Мексикой (4:2).
Косово
Сборная Косово еще не так известна, так как очень молода, но совсем слабой командой ее назвать точно нельзя. Коллектив вполне может в отдельном матче забрать очки, однако на дистанции пока у него не все получается. Шансов на выезде со Швейцарией крайне мало, но гости постараются достойно выглядеть на фоне более сильного оппонента.
9 июня сборная Косово обыграла Коморские острова (4:2), а шестого числа одолела Армению (5:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит Швейцария – 1.4
- Ничья – 5
- Победит Косово – 8.5
Статистика
- Сборная Косово выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре домашних матча Швейцарии за последнее время завершились исходом «обе забьют»
- Все три поединка между этими сборными завершились ничейными результатами
Прогноз
Поставить на победу Швейцарии в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что Швейцария серьезно отнесется к поединку и уже к перерыву будет вести в счете.