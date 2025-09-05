Швейцария – Косово: прогноз и ставка от БК Pinnacle

1757027851

вчера, 02:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Швейцария – Косово, который состоится 5 сентября 2025 года.

Швейцария

Сборная Швейцарии считается одной из самых стабильных команд в квалификации и всегда относится серьезно к каждому поединку, что иногда позволяет обходить даже более сильных на бумаге соперников. На данный момент у коллектива есть вполне проходная группа и начинает он с самого слабого соперника из всех остальных, поэтому кроме победы на своем стадионе, болельщики ничего другого не ждут.

11 июня сборная Швейцарии крупно обыграла США в товарищеской игре (4:0), а седьмого числа уверенно справилась и с Мексикой (4:2).

Косово

Сборная Косово еще не так известна, так как очень молода, но совсем слабой командой ее назвать точно нельзя. Коллектив вполне может в отдельном матче забрать очки, однако на дистанции пока у него не все получается. Шансов на выезде со Швейцарией крайне мало, но гости постараются достойно выглядеть на фоне более сильного оппонента.

9 июня сборная Косово обыграла Коморские острова (4:2), а шестого числа одолела Армению (5:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит Швейцария – 1.4

Ничья – 5

Победит Косово – 8.5

Статистика

Сборная Косово выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре домашних матча Швейцарии за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Все три поединка между этими сборными завершились ничейными результатами

Прогноз

Поставить на победу Швейцарии в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что Швейцария серьезно отнесется к поединку и уже к перерыву будет вести в счете.