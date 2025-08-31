Как футбол изменился за двадцать лет. Раскормили новых «китов», а побеждают аналитики

1756652797

сегодня, 18:06

Гвардиола повлиял на великую игру.

Двадцать лет назад провели дикий финал Лиги чемпионов. В перерыве матча «Милана» и «Ливерпуля» многие фанаты британского клуба пошли спать, сильно расстроившись счету 3:0 в пользу итальянцев. Тогда интернета не было в каждом телефоне. Тысячи англичан узнали о победе «Ливерпуля» лишь утром. Спустя двадцать лет такой сюжет невозможен, футбол – у каждого в руках. Но игра сильно изменилась.

Появились новые «киты»

Сравним лидеров по клубным коэффициентам сегодня и двадцать лет назад. Хватает совпадений, хотя статус некоторых клубов сильно изменился. В 2005 году в первой пятерке рейтинга УЕФА были «Реал», «Валенсия», «Милан», «Барселона» и «Ливерпуль»: трое испанцев, и по одному клубу из Италии и Англии. «Депортиво» был в первой десятке. «Реал» сохранил первое место, но дальше идут «Манчестер Сити», «Бавария», «Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен». Поднялись в рейтинге «Челси» и «Боруссия» из Дортмунда после двух финалов Лиги чемпионов. «Барселона» теперь на десятой строчке, а МЮ на одиннадцатом месте. ПСЖ , «Челси» и «Манчестер Сити» – новые футбольные «киты».

Аналитики побеждают

В юношеском и женском футболе раскрыли секрет больших клубов: уровень подготовки тренерского штаба влияет на результаты. Легче выжать победы, даже когда очевидны проблемы с кадрами. Аналитиков в футболе стало больше. Гвардиола и другие тренеры, которые изучают статистику, часто побеждают. У «Ливерпуля» есть команда аналитиков, помогавшая Слоту безболезненно подхватить команду Клоппа, не вкладывая в состав деньги. «Красные» стали чемпионами, а опытный Салах в третий раз оказался игроком года в АПЛ . За каждым действием на поле стоят аналитики. Тренеры по-прежнему больше любят болтать, но команды стали технологичными. Примером стал ПСЖ Луиса Энрике.

Свергли гегемонов

«Ювентус» больше не чемпион Италии. Двадцать лет назад туринцы опередили великий «Милан» в Серии А, хотя и не дошли до финала Лиги чемпионов. Футболисты «Манчестер Юнайтед» больше не чемпионы. Кризис клуба затянулся, и теперь манкунианцы радуются драматичным победам над аутсайдерами. «Милан» тоже плох, так что не только «Спартак» хуже, чем двадцать лет назад. Свергли царей и крутых середняков, вроде «Депортиво» и «Порту». Нормальное течение жизни, но даже на периферии видим проблемы. Киевское «Динамо» не обыграло «Пафос» по пути в групповой этап Лиги чемпионов. Норвежцы из «Буде-Глимт» пошли вверх, а другие клубы спустились вниз.

Защитники уступают

Судьи не изменились – здесь даже технологии не помогли. А вот обороняются популярные клубы, невзирая на поддержку статистики, хуже, чем атакуют. На дистанции остается мало команд, которые за счет контроля мяча пропускают мало, но в целом в ворота любой команды мира – хоть «Баварии», хоть «Манчестер Сити», хоть «Реала», можно забить много голов. Защитники уступают нападающим, хотя подрастают молодые исполнители. Когда у них будет больше опыта, зрители увидят восстановление старого баланса. Пока форвардам проще, особенно на низком уровне. Ошибок невероятно много, а слабая результативность – результат частых промахов нападающих, хотя их плохо опекают.

Не ждут новых мессий

Двадцать лет назад знали о существовании Роналду, а футбольные скауты видели, что творит Месси в молодежном составе «Барселоны». Двадцать лет назад футбол ждал появления футболистов, которые переписали историю игры. В наше время таких ожиданий нет, что автоматически делает борьбу за личные награды намного интереснее. В футболе вряд ли появится свой Майкл Джордан в ближайшие годы, зато каждый найдет личного кумира. В этом смысле возвращаются 90-е, когда хватало фанатов Роналдо, Зидана и футболистов с аурой. Роналду и Месси затмили коллег на отрезке в пятнадцать лет, но теперь время мегазвезд прошло. Можно больше не выбирать между Криштиану и Лионелем.

Деньги не помогают

В 2005 году «Валенсия» не являлась бедным клубом, но те испанцы не равны нынешнему «Манчестер Сити» по бюджету. Рост доходов клубов не привел к успеху футбола. Теперь много тратят не только привычные транжиры начала нового века. Сегодня бездумно выбрасывать деньги могут даже высокоорганизованные команды. Например, некоторым клубам втюхали ставку на собственный искусственный интеллект. Пока шарлатаны развернут мелкую модель, корпорации вроде OpenAI изменят мир машинного обучения через шесть месяцев. Деньги не помогают ни футболистам, ни при трансферах, а впереди финансовые проблемы у больших клубов. Испанцы и французы уже экономят этим летом, боясь последствий транжирства.

Душевности меньше

Нельзя заявлять, что футбол больше не приносит людям удовольствия. Великая игра радует сотни миллионов людей. Количество зрителей растет, миллиарды людей наблюдают за играми, растут новые фанаты. На планете 250 миллионов человек играют в футбол, из которых 20 миллионов – женщины и девушки. Из 250 миллионов игроков миллионы учатся в школе, у них светлое будущее на зеленых полях. В футболе набралось 4 000 профессиональных клубов и 128 тысяч игроков в этих командах. За каждым не уследить, но даже на уровне вторых и третьих лиг локальные клубы находят зрителя и смысл существования. Нет сомнений, что футбол победит, хотя хоккейной искренности в игре на траве стало меньше, чем было двадцать лет назад. Зато вернулся атакующий вектор, как и двадцать лет назад, когда клубы испугались победы Греции на Евро-2004 и попытались заиграть веселее, чтобы отсечь «автобусы». Удалось не сразу, но потом пришли Роналду и Месси. Будет много голов и ещё больше результативного футбола, не сомневайтесь.