Конте: «Не думаю, что Бакайоко будет готов к „Барселоне“, но Алонсо сыграть сможет»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после победы над «Халлом» в поединке 5-го раунда Кубка Англии (4:0) рассказал о состоянии своих футболистов перед первым матчем с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится во вторник:

«Не думаю, что Бакайоко будет готов к встрече с „Барселоной“, но Алонсо сыграть сможет.

Гол Жиру важен для его уверенности. Когда ты забиваешь, то становишься более уверенным в себе. Гол Педро и дубль Виллиана также имели большое значение для них. Нам необходимо, чтобы наши форварды забивали.

Виллиан выступил потрясающе. Надеюсь, что подобную игру буду видеть от него постоянно, потому что такой футбол приносит большую радость всем. Он провёл отличный матч, и я очень рад за него».