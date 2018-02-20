Бубнов: «„Барселона“ не проиграет в Лондоне и пройдет „Челси“»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Чемпионшип
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Словения. Первая Лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ---
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар---
Франция. Лига 1 2017/2018, 24 тур1X2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижонФонбет2.453.352.85
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижонФонбет2.453.22.95
  • Главные новости
  • Все новости
14:33
Ганчаренко: «Буду просить братьев Березуцких, чтобы они сыграли на чемпионате мира»29
14:11
Назначены арбитры на матчи российских клубов в Лиге Европы16
11:07
17 лет назад Гинер стал президентом ЦСКА203
10:11
«СКА-Хабаровск» подписал двух новичков13
06:55
Мендьета: «Изначально думал, что у „Спартака“ хорошие шансы пройти „Атлетик“»93
15:03
Ракитич: «На днях выпили с Иньестой бутылку вина, и я пересмотрел его гол „Челси“ в 2009»12
14:54
Агент: «Сегодня или завтра „Амкар“ арендует Оланаре без права выкупа»2
14:45
Лаббадиа возглавил «Вольфсбург»0
14:25
Василий Березуцкий: «Маловероятно, что в следующем сезоне буду играть»6
14:18
Карасев получил назначение на матч 1/16 финала Лиги Европы7
13:53
Брат Садьо Мане прибыл в расположение БАТЭ2
13:40
Перейра: «В Уругвае думают, что российский чемпионат - слабый»9
13:30
Защитник «Вильярреала» Рубен Семеду арестован и подозревается в разбойном нападении2
13:20
Агент: «Европейские топ-клубы следят за Ругани»2
13:08
В Беларуси тренера уволили спустя 4 дня после назначения из-за пьянки14
12:58
«Црвена Звезда» взяла 20 футболистов на матч с ЦСКА15
12:51
«Спартак» сыграет в белой форме в матче с «Атлетиком»26
12:45
Новосельцев травмировался в контрольном матче за тульский «Арсенал»5
12:03
Маркизио, скорее всего, продолжит карьеру в МЛС2
11:53
«Тосно» пока не подписал контракт с Погребняком, сделка задерживается7
11:42
FA начнет расследование по инциденту с дракой Агуэро и болельщиком «Уигана»7
11:33
«Вест Бромвич» может уволить Пардью, если команда проиграет «Хаддерсфилду»2
11:16
Китай заплатит сборной Уэльса 1 млн фунтов за участие в товарищеском матче7
10:52
Виллиан назвал два клуба, ради которых он мог бы покинуть «Челси»5
09:54
Анчелотти отказал ПСЖ, так как хочет работать в АПЛ6

Бубнов: «„Барселона“ не проиграет в Лондоне и пройдет „Челси“»

сегодня, 10:37
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона22:45 Не начался

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» - «Барселона».

«У „Челси“ есть проблемы в этом сезоне, но на Лигу чемпионов они соберутся. „Барселона“ идет с большим отрывом в чемпионате, но я не готов отдать им явного преимущества. „Челси“ еще недавно разгромно проигрывал „Борнмуту“ и „Уотфорду“, но сейчас вроде вернулся на победную поступь.

У „Барселоны“ в этом матче не будет Коутиньо, он заигран за „Ливерпуль“. Не думаю, что это большая потеря для каталонцев, пока бразилец не адаптировался. Хотя я убежден, что в будущем он поможет и принесет команде огромную пользу, как и Усман Дембеле.

Ставлю, что „Барселона“ не проиграет в Лондоне и пройдет по сумме двух матчей. Во вторник предполагаю, что обе команды забьют. Есть предпосылки, что будет результативный матч».

Берегись, «Челси». «Барселона» ставит рекорды

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ганчаренко: «Буду просить братьев Березуцких, чтобы они сыграли на чемпионате мира»
Сегодня, 14:33 29
Бабаев: «За счёт прихода Мусы ЦСКА уже сейчас серьёзно прибавил в скорости»
Сегодня, 04:19 10
Бабаев: «Если Вернблума поставить в ворота, он и там сыграет на максимуме возможностей»
Сегодня, 02:26 25
Семин: «Если скажут играть с „Ниццей“ в Сочи, поедем туда»
Вчера, 22:26 18
Матч сборных России и Турции пройдет на арене «Динамо»
Вчера, 17:25 6
Будковский: «Рад, что вновь выступаю за „Анжи“»
Вчера, 16:59 4
Обсудить
Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:57
Маловар лучший из лучших.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:46
Видимо решил позариться на лавры осьминога Пауля. Всем срочно делать ставки.
112910415
112910415
сегодня в 13:56
Барса пройдёт, однозначно
шацк
шацк
сегодня в 12:56
У Челси хорошие шансы - главное играть в свой скоростной и силовой футбол и не ввязываться в эти барселонские финти/штучки.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:37
"Челси" выиграет 3:0, а по итогам двух матчей пройдет в следующий круг.
амурец
амурец
сегодня в 12:11
посмотрим после матча, уверен, что в Челси думают по другому
drug01
drug01
сегодня в 12:08
На конец то уважаемый эксперт хорошо подумал и дал верный результат!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:55
БУБНОВ О ВЕТЕРАНАХ СПАРТАКА:
- Те, кто прогибаются – при пенсии. «Спартак» кидает по 300 баксов. А я сказал, что нищим буду, но за подачкой не пойду. Свобода слова дороже. Если сало в голове есть, то деньги заработаешь. Без унижения. Можно играть за ветеранов. Меньше 500 долларов за матч не платят. Хотя и там в команду только подхалимов берут. Я зарабатываю как футбольный эксперт. И дети помогают.
Egorium
Egorium
сегодня в 11:40
Бубнов договорился.
LOpp
LOpp
сегодня в 11:29
шансы Барселоны резко понизились
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:26
Так и букмекеры думают.
cska plus
cska plus
сегодня в 11:19
Пусть лучше про спартак, что-нибудь вымолвит, это интереснее.
cska plus
cska plus
сегодня в 11:18
Ого, бубень уже эксперт международного класса.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 11:18
Все возможно .
dark_Akex
dark_Akex
сегодня в 11:16
У нас немного другие планы.
kust07
kust07
сегодня в 11:04
Послушай женщину и сделай наоборот попадёшь в цель!так и с Бубновым
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 11:03
Как обычному любителю игры футбол , хочется бескомпромиссной, лишенной судейских ошибок борьбы в двухматчевом поединке.
О, как!)
dimagas1
dimagas1
сегодня в 10:54
В чем-то он прав.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 10:45
Челси когда то был сильнейшей командой на протяжении нескольких лет
Олег Борткевич
Олег Борткевич
сегодня в 10:43
После прогноза Бубнова срочно ставим на Челси.
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 10:43
бубень-горевестник. стопудово Абрамович проплатил))
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 10:39
Все знают гадалку Бубна!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100