Бубнов: «„Барселона“ не проиграет в Лондоне и пройдет „Челси“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» - «Барселона».

«У „Челси“ есть проблемы в этом сезоне, но на Лигу чемпионов они соберутся. „Барселона“ идет с большим отрывом в чемпионате, но я не готов отдать им явного преимущества. „Челси“ еще недавно разгромно проигрывал „Борнмуту“ и „Уотфорду“, но сейчас вроде вернулся на победную поступь.

У „Барселоны“ в этом матче не будет Коутиньо, он заигран за „Ливерпуль“. Не думаю, что это большая потеря для каталонцев, пока бразилец не адаптировался. Хотя я убежден, что в будущем он поможет и принесет команде огромную пользу, как и Усман Дембеле.

Ставлю, что „Барселона“ не проиграет в Лондоне и пройдет по сумме двух матчей. Во вторник предполагаю, что обе команды забьют. Есть предпосылки, что будет результативный матч».

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