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Бабаев: «Если Вернблума поставить в ворота, он и там сыграет на максимуме возможностей»

20 февраля 2018, 02:26
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена ЗвездаМатч завершен

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в преддверии ответной игры с «Црвеной Звездой» в рамках 1/16 финала Лиги Европы поделился впечатлениями от первого матча (0:0), отдельно высказавшись о хавбеке «армейцев» Понтусе Вернблуме, который выступал на позиции центрального защитника:

«Надо признать, что результат прошедшей игры справедлив. Были моменты у наших ворот, но Игорь Акинфеев здорово выручал команду. Были и острые подходы к воротам „Црвены Звезды“ с нашей стороны. Поэтому итог встречи, наверное, можно назвать закономерным. 

Конечно, хотелось большего, но для середины февраля, первого официального матча в новом году, результат объективен. Чувствуется, что игроки нашей команды под нагрузкой. Думаю, второй матч получится более качественным с точки зрения движения и взаимопонимания на поле. Вся борьба ещё впереди. 

Понтус – профессионал, он отлично делает свою работу. Уверен, если вдруг потребуется поставить его в ворота, то он и там сыграет на максимуме своих возможностей».

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Все комментарии
Saang
Saang ответ Морозовский (комментарий удален) (раскрыть)
21 февраля 2018 в 13:58
Мячи подавать?
Saang
Saang
21 февраля 2018 в 13:57
И разобьет локтем лица сербских нападающих
kust07
kust07
21 февраля 2018 в 00:16
На воротах ещё не хватало этого костолома
RDeanW
RDeanW ответ Чикомас (комментарий удален) (раскрыть)
20 февраля 2018 в 16:11
ладно хоть до 1-9 не опустились, держимся)
RDeanW
RDeanW ответ Чикомас (комментарий удален) (раскрыть)
20 февраля 2018 в 14:49
"первом же приличном предложении"

однако, это не бесплатно по истечении контракта) разница огромна)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Морозовский (комментарий удален) (раскрыть)
20 февраля 2018 в 13:34
А ВАСИНА в Аренду в СПАРТАК-НАЛЬЧИК., откуда он и пришёл в Конюшню.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
20 февраля 2018 в 13:32
ТАК ЕГО СРАЗУ В ТРЕНЕРА. ЗАЧЕМ ВОРОТА ИХ НЕ ПЛОХО СТЕРЕЖЕТ И ИГОРЕК))
Шуnя771
Шуnя771
20 февраля 2018 в 12:46
Бабаев: «Если Вернблума поставить в ворота, он и там сыграет на максимуме возможностей»

....если свистеть будет свой судья...))
Великолепный
Великолепный
20 февраля 2018 в 12:14
Вернблум универсал - красавец одним словом!))
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответ Чикомас (комментарий удален) (раскрыть)
20 февраля 2018 в 11:30
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    20 февраля 2018 в 11:13
    Правильно, Понтус в ЦСКА это стойкий оловянный солдатик, куда ни ставь,не подведёт команду. Такой универсализм редкость и в ЦСКА умеют её использовать на благо команды.
    Удачной игры завтра.
    SHMEL
    SHMEL
    20 февраля 2018 в 11:09
    Нам очень повезло,что у нас есть Понтус.Очень яркая личность,отличный игрок,лидер команды,универсал на поле.Очень хочется,чтобы Понтус продлил контракт с ЦСКА.
    ОЛЛС
    ОЛЛС
    20 февраля 2018 в 10:34
    Кто бы с этим спорил.Ещё и желтую карточку получил бы.
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    20 февраля 2018 в 09:32
    Было бы интересно посмотреть..)))
    Parovoznic
    Parovoznic
    20 февраля 2018 в 06:51, ред.
    "Уверен, если вдруг потребуется поставить его в ворота, то он и там сыграет на максимуме"
    - - - - - - - - - - - - - - - -

    Только Михалика к воротам не подпускайте. А то грозный Вермнлумб из этих ворот сразу убежит. На минимуме. ))
    112910415
    112910415
    20 февраля 2018 в 05:38
    хм...Роман Бабаев намекает, что в воротах может стоять не только Игорь?!
    RDeanW
    RDeanW
    20 февраля 2018 в 04:21
    еще полгодика осталось коням наслаждаться его универсальностью) он уже всей швеции рассказал, как его конюшня зае... надоела, в общем)
    Kerri
    Kerri
    20 февраля 2018 в 03:44
    Понтус - универсальный солдат!
    колледж
    колледж
    20 февраля 2018 в 03:17
    По старой привычке шведский черт с начала завалит ворота и потом сломает!
    Гость
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