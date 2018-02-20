Бабаев: «Если Вернблума поставить в ворота, он и там сыграет на максимуме возможностей»

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20 февраля 2018, 02:26

Генеральный директор ЦСКА в преддверии ответной игры с «Црвеной Звездой» в рамках 1/16 финала Лиги Европы поделился впечатлениями от первого матча (0:0), отдельно высказавшись о хавбеке «армейцев» , который выступал на позиции центрального защитника:

«Надо признать, что результат прошедшей игры справедлив. Были моменты у наших ворот, но Игорь Акинфеев здорово выручал команду. Были и острые подходы к воротам „Црвены Звезды“ с нашей стороны. Поэтому итог встречи, наверное, можно назвать закономерным.

Конечно, хотелось большего, но для середины февраля, первого официального матча в новом году, результат объективен. Чувствуется, что игроки нашей команды под нагрузкой. Думаю, второй матч получится более качественным с точки зрения движения и взаимопонимания на поле. Вся борьба ещё впереди.

Понтус – профессионал, он отлично делает свою работу. Уверен, если вдруг потребуется поставить его в ворота, то он и там сыграет на максимуме своих возможностей».