Бабаев: «Если Вернблума поставить в ворота, он и там сыграет на максимуме возможностей»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в преддверии ответной игры с «Црвеной Звездой» в рамках 1/16 финала Лиги Европы поделился впечатлениями от первого матча (0:0), отдельно высказавшись о хавбеке «армейцев» Понтусе Вернблуме, который выступал на позиции центрального защитника:
«Надо признать, что результат прошедшей игры справедлив. Были моменты у наших ворот, но Игорь Акинфеев здорово выручал команду. Были и острые подходы к воротам „Црвены Звезды“ с нашей стороны. Поэтому итог встречи, наверное, можно назвать закономерным.
Конечно, хотелось большего, но для середины февраля, первого официального матча в новом году, результат объективен. Чувствуется, что игроки нашей команды под нагрузкой. Думаю, второй матч получится более качественным с точки зрения движения и взаимопонимания на поле. Вся борьба ещё впереди.
Понтус – профессионал, он отлично делает свою работу. Уверен, если вдруг потребуется поставить его в ворота, то он и там сыграет на максимуме своих возможностей».
однако, это не бесплатно по истечении контракта) разница огромна)
однако, это не бесплатно по истечении контракта) разница огромна)
....если свистеть будет свой судья...))
....если свистеть будет свой судья...))
Удачной игры завтра.
Удачной игры завтра.
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Только Михалика к воротам не подпускайте. А то грозный Вермнлумб из этих ворот сразу убежит. На минимуме. ))
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Только Михалика к воротам не подпускайте. А то грозный Вермнлумб из этих ворот сразу убежит. На минимуме. ))