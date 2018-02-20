Фонсека: «Победа „Шахтера“ над „Ромой“ 7 лет назад не повлияет на завтрашний матч»

7 лет назад «Шахтер» выбил «Рому» в 1/8 финала Лиги чемпионов, теперь командам предстоит встретиться снова. Наставник «горняков» Паулу Фонсека пообщался с журналистами на пресс-конференции:

«Тот результат ничего не значит для завтрашней игры. Меня тогда не было, как и большинство игроков. Команда изменилась, и я не могу сказать в какую сторону. Мы просто стали другими: и в защите, и в атаке.

„Рома“ совершила несколько изменений в последних матчах, которые вряд ли преобразили команду. Они остаются сильными и заслуженно идут третьими в таблице Серии А. Убежден, что поединок получится сложным дли обоих коллективов и очень богатым в плане тактики. Мы готовы к матчу.

Шансы пройти дальше — 50 на 50».

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