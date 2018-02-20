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Владелец «Милана»: «Безответственные СМИ вредят клубу, моему бизнесу, моей семье и мне»

20 февраля 2018, 22:20

Американские и итальянские СМИ провели расследование и утверждают, что одна из компаний владельца «Милана» Йонхона Ли проходит процедуру банкротства. Функционер опроверг эту информацию и подчеркнул, что подобные слухи вредят клубу:

«В течение двух последних суток некоторые безответственные СМИ распространяли истории, вредящие клубу, моему бизнесу, моей семье и мне.

С тех пор, как я приобрел „Милан“, мне пришлось столкнуться со всеми возможными сложностями и испытать беспрецедентное давление. Учитывая эти рассказы, мне хотелось создать спокойную атмосферу вокруг команды и клуба. Мы не знаем, какие цели преследуют этими слухами.

Хочу воспользоваться возможностью и кое-что пояснить, надеюсь, в последний раз. Мое финансовое положение абсолютно стабильное, и мы сделаем все возможное, чтобы вернуть „Милан“ на вершину».

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Милан
Перевод с football-italia.net
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Все комментарии
nahan
nahan
21 февраля 2018 в 08:45
Ничто не помешает бизнесмену поднять Милан.
MIKITA463295
MIKITA463295
20 февраля 2018 в 23:58
Милан еще «воскреснит» из пепла,всему свое время...
VIPded
VIPded
20 февраля 2018 в 23:48
Удачи Милану!!!
kust07
kust07
20 февраля 2018 в 23:20
Гнать эти СМИ грязными тряпками.Руки прочь от Милана
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