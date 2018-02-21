Ракитич: «Мы доминировали большую часть матча и были лучше „Челси“»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич подвёл итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:1):

«„Барселона“ доминировала большую часть матча. Мы были лучше „Челси“, но им удалось выжать максимум из того, что у них было: три удара, два попадания в штангу и один гол. Они очень хорошо закрывались в обороне, ожидая нашей ошибки. Мы проделали большую работу, чтобы получить шанс забить.

Время от времени это было похоже на гандбольный матч, потому что „Челси“ садился в оборону и выжидал, но мы сохраняли терпение, а наша игра была очень целостной.

Предполагаю, что „Челси“ придётся чаще атаковать на „Камп Ноу“, но мы не хотим что-то менять».