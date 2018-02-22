Фердинанд: «„Манчестер Юнайтед“ сомневался в Де Хеа»

Голкипер Давид Де Хеа стал важнейшим игроком для «Манчестер Юнайтед» и неоднократно спасал свою команду в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей». Бывший защитник манкунианцев Рио Фердинанд рассказал, что сперва клуб сомневался в способностях испанца:

«Даже сами игроки обсуждали Де Хеа с сомнением. Молодой парень пришел в „Манчестер Юнайтед“, а нам было необходимо побеждать каждый год. Как мы могли добиться этого с зеленым парнишкой, который к тому же выглядит так, будто совсем не верит в себя?

Но сегодня видно, что он из себя представляет. Кто-то приложил немало усилий, чтобы Давид стал тем, кем он является сейчас».