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Президент УЕФА: «Буффон перегнул палку, но я его прекрасно понимаю»

сегодня, 11:46
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон набросился на арбитра Майкла Оливера в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом», когда тот на последних секундах встречи назначил пенальти в ворота «бьянконери». Затем Оливер удалил с поля Буффона за бурную реакцию.

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о произошедшем:

«Буффон перегнул палку, но я его прекрасно понимаю, ведь это был его последний шанс выиграть Лигу чемпионов.

Он такой же человек. Когда я играю в футбол со своими друзьями и проигрываю на последней минуте, это тоже злит. В субботу был благотворительный матч, и даже завершившие карьеру игроки спорили с арбитром.

Половина мира думает, что пенальти был, остальная половина — что нет. Рефери вынес решение, и это абсолютно в духе футбола.

Я понимаю злость „Ювентуса“, ведь их выбили из турнира на последней минуте, но я бы также понял негодование „Реала“, если бы Оливер не указал на „точку“ и команды играли экстра-таймы.

Это футбол, это спорт, это жизнь. Проигрывать на последней минуте тяжело».

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Все комментарии
Exort
Exort
сегодня в 14:48
Буффону надо бы держать себя в руках
neomessi
neomessi
сегодня в 14:38
Весь мир все видел.
Сергей Шипилов
Сергей Шипилов
сегодня в 12:43
"В духе футбола",когда пенальти спорный?))Хреновой,продажный ваш тогда дух футбола)
cadmiy
cadmiy ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:12
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ГЛУШАКОВ: ЖАНО ПЕРЕГНУЛ ПАЛКУ ! ГЫ-ГЫ
Причем несколько раз на день.
No problem
No problem
сегодня в 12:08
Последняя фраза-истина.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:47
ГЛУШАКОВ: ЖАНО ПЕРЕГНУЛ ПАЛКУ !

ГЫ-ГЫ
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