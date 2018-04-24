Президент УЕФА: «Буффон перегнул палку, но я его прекрасно понимаю»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон набросился на арбитра Майкла Оливера в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом», когда тот на последних секундах встречи назначил пенальти в ворота «бьянконери». Затем Оливер удалил с поля Буффона за бурную реакцию.

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о произошедшем:

«Буффон перегнул палку, но я его прекрасно понимаю, ведь это был его последний шанс выиграть Лигу чемпионов.

Он такой же человек. Когда я играю в футбол со своими друзьями и проигрываю на последней минуте, это тоже злит. В субботу был благотворительный матч, и даже завершившие карьеру игроки спорили с арбитром.

Половина мира думает, что пенальти был, остальная половина — что нет. Рефери вынес решение, и это абсолютно в духе футбола.

Я понимаю злость „Ювентуса“, ведь их выбили из турнира на последней минуте, но я бы также понял негодование „Реала“, если бы Оливер не указал на „точку“ и команды играли экстра-таймы.

Это футбол, это спорт, это жизнь. Проигрывать на последней минуте тяжело».