Адвокат болельщиков «Ромы»: «В нападении на фаната виновата полиция Ливерпуля»

Английская полиция арестовала двух фанатов «Ромы», подозревая их в нападении на болельщика «Ливерпуля», получившего ножевое ранение перед матчем команд в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Адвокат задержанных римлян Лоренцо Контуччи утверждает, что в инциденте виновата местная полиция:

«Полиция отвратительно следила за порядком вне стадиона. Власти, которые несли ответственность, были предупреждены, но рядом с болельщиками на пути от центра до стадиона не было ни одного полицейского. Они пустили всё на самотек — делайте, что хотите.

Учитывая столь серьезную ошибку местной полиции, если „Рома“ понесет наказание, УЕФА стоит взглянуть в сторону безответственного поведения органов правопорядка Ливерпуля.

Через 28 дней два болельщика предстанут перед судом, но обвинение в покушении на убийство было отменено».