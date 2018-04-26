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Адвокат болельщиков «Ромы»: «В нападении на фаната виновата полиция Ливерпуля»

сегодня, 19:35
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Английская полиция арестовала двух фанатов «Ромы», подозревая их в нападении на болельщика «Ливерпуля», получившего ножевое ранение перед матчем команд в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Адвокат задержанных римлян Лоренцо Контуччи утверждает, что в инциденте виновата местная полиция:

«Полиция отвратительно следила за порядком вне стадиона. Власти, которые несли ответственность, были предупреждены, но рядом с болельщиками на пути от центра до стадиона не было ни одного полицейского. Они пустили всё на самотек — делайте, что хотите.

Учитывая столь серьезную ошибку местной полиции, если „Рома“ понесет наказание, УЕФА стоит взглянуть в сторону безответственного поведения органов правопорядка Ливерпуля.

Через 28 дней два болельщика предстанут перед судом, но обвинение в покушении на убийство было отменено».

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Все комментарии
Гальтара
Гальтара
сегодня в 21:19
Ага, а в изнасиловании виноваты изнасилованные... Итальянские клубы героичны, но тиффози нужно арестовывать и сажать за один факт существования
Kerri
Kerri
сегодня в 21:16
В первую очередь виноват тот, кто в руки нож взял.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 21:09
Да-да, а итальянские болелы – просто агнцы Божьи!
Pozitivs
Pozitivs ответил Сантус
сегодня в 20:53
Сантус:
Забавно...по мнению адвоката всех римлян нужно было привезти в клетках на стадион?Напороли боков- отвечайте.Можно было просто дать в табло,а не пером в бочину...
Так возят только наших болельщиков.
Сантус
Сантус
сегодня в 20:39
Забавно...по мнению адвоката всех римлян нужно было привезти в клетках на стадион?Напороли боков- отвечайте.Можно было просто дать в табло,а не пером в бочину...
vale46
vale46
сегодня в 20:34
И кто такое УЕФА для полиции?что оно может с ними сделать?это все равно что УЕФА будет угрожать какому нибудь Бушидо,и тех их послушаются!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:28
В Англии нет полиции, а сплошное жирное быд...о
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 20:20
Полиция недоглядела , это факт .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:48
Ещё один решил в Англии справедливость найти...
Полиция Ливерпуля не бездействовала......она притаилась....Теперь все 8 435 нераскрытых преступлений будут повешены на двух итальянских болельщиков...))))

И они ещё претендовали на проведение ЧМ....))
Они на одной улице не могут безопасность обеспечить....
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