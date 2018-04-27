Поульсен: «Эриксен способен занять позицию Иньесты в „Барселоне“»

Нападающий «Лейпцига» Юссуф Поульсен считает, что полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен смог бы достойно заменить в «Барселоне» Андреса Иньесту, который в конце сезона покинет каталонский клуб:

«Конечно, в „Барселоне“ конкуренция плотнее, чем в „Тоттенхэме“. В Лондоне у него очень хорошая репутация, но он должен убедиться, что настал подходящий момент.

Позиция Иньесты станет вакантной, а Эриксен совершенно точно обладает необходимыми способностями, чтобы играть здесь на высочайшем уровне. Так что я понимаю, почему говорят об интересе „Барселоны“ к Кристиану».