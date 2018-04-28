Александр Егоров: «Я бы тоже удалил Буффона»

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод в матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Ювентус» (1:3), где в конце встречи голкипер «бьянконери» Джанлуиджи Буффон был удален с поля из-за слишком бурной реакции на пенальти, поставленный арбитром Майклом Оливером.

«Игрок выразил в подобной форме несогласие – арбитру такого агрессивного поведения достаточно для удаления. Можно сколько угодно до хрипоты спорить, был пенальти или нет. Формально – это 11-метровый удар. Но все понимают, что в матче такого уровня пенальти на 90-й минуте должен быть железобетонный. Я понимаю Буффона. Понимаю его эмоции. Не знаю, как себя повел бы. Но дело футболиста – играть в футбол, а судьи – оценивать эти эпизоды. Оливера никто не накажет за его решения, он поступил в соответствии с рекомендациями.

Удалил ли бы я Буффона на месте Оливера? Да».