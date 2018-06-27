Защитник сборной Уругвая: «К Роналду мы будем относиться с уважением»

Защитник сборной Уругвая Себастьян Коатес поделился мыслями о команде Португалии, с которой южноамериканскому коллективу предстоит встретиться в 1/8 финала ЧМ-2018:

«У них хорошая команда, в которой важную роль играет Роналду. Он - звезда мирового уровня, и мы будем относиться к нему с уважением. Но нам нужно готовиться к игре не против одного футболиста, а против всей команды. Криштиану - игрок, который забивает много голов, но нам нужно волноваться о его партнерах, которые создают ему много моментов.

У нас очень сплоченный коллектив, поэтому мы сумели сохранить ворота в неприкосновенности на турнире - каждый готов отрабатывать в защите в любой ситуации».