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Защитник сборной Уругвая: «К Роналду мы будем относиться с уважением»

вчера, 17:37
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай-:-Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалия30.06.2018 в 21:00 Не начался

Защитник сборной Уругвая Себастьян Коатес поделился мыслями о команде Португалии, с которой южноамериканскому коллективу предстоит встретиться в 1/8 финала ЧМ-2018:

«У них хорошая команда, в которой важную роль играет Роналду. Он - звезда мирового уровня, и мы будем относиться к нему с уважением. Но нам нужно готовиться к игре не против одного футболиста, а против всей команды. Криштиану - игрок, который забивает много голов, но нам нужно волноваться о его партнерах, которые создают ему много моментов.

У нас очень сплоченный коллектив, поэтому мы сумели сохранить ворота в неприкосновенности на турнире - каждый готов отрабатывать в защите в любой ситуации».

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Все комментарии
bublikyo
bublikyo
вчера в 20:49
Что что, а защита у Уругвая лютая
mavrid05
mavrid05
вчера в 19:58
все боятся Роналду
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
вчера в 19:54
Главное не испортите нему маникюр))
cska1948
cska1948
вчера в 19:45
Защитник сборной Уругвая: «К Роналду мы будем относиться с уважением, бить будем аккуратно, но БОЛЬНО»
League1
League1
вчера в 19:28
В топку кусачего, zurück nach Hause в след за немцами.
DVoxNN
DVoxNN
вчера в 17:58
Удачи кусачему
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
вчера в 17:43
Нельзя Кристину обижать, а то заплачет
Vеnom
Vеnom
вчера в 17:40
У Португалии нет других звезд,кроме Роналду..Там есть хорошие игроки Бернарду,Куврежма,и Пепе, но все это обычные игроки..Так,что вся надежда на Роналду..
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