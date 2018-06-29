Де Хеа сыграет против России

Болельщики обрушились с критикой на голкипера сборной Испании Давида Де Хеа за ошибки на групповом этапе ЧМ-2018, участие игрока в матче 1/8 финала против России оставалось под вопросом. Впрочем, наставник «Красной Фурии» Фернандо Йерро сообщил, то Де Хеа выйдет в стартовом составе:

«Да, он будет играть.

У меня есть немало конкретных идей о том, как мы будем играть против России. Мы знаем стиль этой команды, она очень опасна в верховой игре. Кроме того, россияне играют на родном стадионе, и их будут поддерживать фанаты.

Наши ребята в нетерпении и усердно тренируются».

В преддверии поединка сборная России тренировалась в полном составе.