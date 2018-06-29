Заявки команд РФПЛ сократятся с 30 до 25 игроков

Член исполкома РФС Игорь Лебедев сообщил, что со следующего сезона заявки команд РФПЛ сократятся до 25 игроков:
«Заявка сокращается с 30 до 25 игроков. Из них двое — обязательно доморощенные. Если таких нет, то заявка составляет 23 игрока».
Сегодня исполком РФС утвердил календарь и регламент РФПЛ-2018/19.
С 30, значит точно на сезон, что считаю в корне не верным, почему команда не имеет права иметь у себя столько футболистов, сколько ей нужно? И еще вопрос, как быть со вторыми командами, заявка же вроде сквозная, то есть футболист из Зенита-2 может в любой момент быть заигран за Зенит или я ошибаюсь? Один человек должен сразу в двух заявках состоять? Объясните, как это работает...
С 30, значит точно на сезон, что считаю в корне не верным, почему команда не имеет права иметь у себя столько футболистов, сколько ей нужно? И еще вопрос, как быть со вторыми командами, заявка же вроде сквозная, то есть футболист из Зенита-2 может в любой момент быть заигран за Зенит или я ошибаюсь? Один человек должен сразу в двух заявках состоять? Объясните, как это работает...
Хотя давно пора...
Хотя давно пора...
В заявке(на контрактах, с теми кто в арендах был) Зенита 35 человек, Зенита-2 - 26.
В заявке(на контрактах, с теми кто в арендах был) Зенита 35 человек, Зенита-2 - 26.