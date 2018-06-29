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Заявки команд РФПЛ сократятся с 30 до 25 игроков

29 июня 2018, 12:44

Член исполкома РФС Игорь Лебедев сообщил, что со следующего сезона заявки команд РФПЛ сократятся до 25 игроков:

«Заявка сокращается с 30 до 25 игроков. Из них двое — обязательно доморощенные. Если таких нет, то заявка составляет 23 игрока».

Сегодня исполком РФС утвердил календарь и регламент РФПЛ-2018/19.

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Источник: tass.ru
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Правдин Семён
Правдин Семён ответ Аксинья (раскрыть)
30 июня 2018 в 08:28
Ионов-воспитанник Кубани.Кержакова вернут.
Правдин Семён
Правдин Семён
30 июня 2018 в 08:22
Ну и зачем?Какова мотивация принятия решения?Это только одному клубу подходит.
Фата лист
Фата лист
29 июня 2018 в 20:03
Заявка чего? На матч или на сезон? Если на сезон, то какого черта ее ограничивают?
С 30, значит точно на сезон, что считаю в корне не верным, почему команда не имеет права иметь у себя столько футболистов, сколько ей нужно? И еще вопрос, как быть со вторыми командами, заявка же вроде сквозная, то есть футболист из Зенита-2 может в любой момент быть заигран за Зенит или я ошибаюсь? Один человек должен сразу в двух заявках состоять? Объясните, как это работает...
Dominators
Dominators ответ Илья Кузнецов (раскрыть)
29 июня 2018 в 18:02
Да нет ,вроде твои слова верны .Но назови хоть 1 молодого игрока Зенита ,который начал проявлять себя и его заявили в основную команду .Будут опять бестолковые Паредасы по 20 лямов ,а наших молодых не будет .
Санчо Панса
Санчо Панса
29 июня 2018 в 17:37
Что вполне даже разумно! Поддерживаю решение РФПЛ) Полагаю, что оно было практически единогласным.
борька
борька
29 июня 2018 в 17:31
Администрацию увеличат,больше бездельников в клубах околачиваться будет!
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответ Dominators (раскрыть)
29 июня 2018 в 17:23
Да при чём тут Зенит и покупные? Простой пример, есть Зенит-2, Спартак-2, вроде ещё Краснодар-2 будет с этого сезон в ФНЛ. Например в их составе молодой игрок начинает себя хорошо проявлять, можно его заявить за основную команду ещё, выпустить на пару матчей. Не подойдёт - обратно его отправить. А так, я понимаю, надо его в трансферное окно или когда там зимой, в перерыве, можно до заявлять, а если у него игра не пойдёт, то обратно уже не отправишь его и будет он на лавке полгода сидеть в основной команде.
Dominators
Dominators ответ Илья Кузнецов (раскрыть)
29 июня 2018 в 17:15
Тогда бы Зенит купил бесплатно весь Ростов и ОБЪЯВИЛ БЫ ЕГО ДОМОРОЩЕННЫМ .А если мало добавил бы состав УФЫ .
Garrincha58
Garrincha58 ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
29 июня 2018 в 16:58
    Илья Кузнецов
    Илья Кузнецов
    29 июня 2018 в 16:43
    бред, а если будет череда травм или инфекция, допустим человек 5-6 из обоймы выпадет? Могли бы разрешить "доморощенных" из своих академий в неограниченном количестве разрешить до заявлять, вот может тогда был бы прогресс и развитие своих талантов.
    spartach n1
    spartach n1
    29 июня 2018 в 16:24
    Опять под конюшню регламент натягивают ))
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    29 июня 2018 в 16:24
    Верной дорогой идём товарищи. Я серьёзно. Лимит он богатым клубам кость в горле. Деньги есть,лимит мешает. Один уважаемый мной зенит умудрился три состава набрать, а толку нет. Зато бедные, а это почти весь наш футбол, минус 5-7 команд из рфпл. При отсутствии лимта набрали бы много дешёвых игроков из африки, балкан. С концами они и так ели-ели концы сводят, но в в фнл наш народ играет, рассейский. Теперь количественно заявку подправили. Кому то и подстраиваться не надо. Цска, Локо, Краснодар при точечной селекции стабильные результаты показывают. Зенит и спартак деньги впаривают не меренно. А в общем хорошо: клубный футблол высоко в европе стоит, сборная из группы вышла. Утки о продаже нашей молодёжи уже косяками ходят. А дыма без огня, сами знаете. Так что чиновники нашего футбола хорошо работают, хотя многие их не устают своим 62ом обмазывать. Чемпионат на каком уровне проводят? Это вам не с дивана пустой кружкой размахивать.
    fcspartak
    fcspartak ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    29 июня 2018 в 15:34
    цска это новшевство не грозит т.к. и 23 человека найти проблема)))
    Брулин
    Брулин
    29 июня 2018 в 15:30
    А куда зениту остальные 30 штук игроков девать? В пердив что ли??
    Брулин
    Брулин
    29 июня 2018 в 15:29
    По-моему следующим обязательным пунктом в лимите должно быть членство в Единой России.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    29 июня 2018 в 15:16
    ГВК, не иначе...
    Shamil79
    Shamil79
    29 июня 2018 в 15:12
    доморощенцы опять в почёте....наверняка некоторые перейдут на 23 чем держать на лавке балласт и платить им премиальные
    Томаш Хаберли
    Томаш Хаберли
    29 июня 2018 в 14:55
    Дармоедов стало меньше )))))
    Footbolista
    Footbolista
    29 июня 2018 в 14:53
    В Питере пить, подумал Ионов, достал чистый бланк контракта и вписал туда кругленькую сумму)...
    шацк
    шацк
    29 июня 2018 в 14:46
    Причины? Кому 30 мешали - зениту?
    старина
    старина
    29 июня 2018 в 14:30
    гинер пошел рисовать паспорта витиньо и мусе.Причем в том же подвале,где и фернандесу
    ermak6848
    ermak6848
    29 июня 2018 в 14:04
    не понятная акция от члена исполкома РФС Игоря Лебедева ...
    Аксинья
    Аксинья ответ Efimych (комментарий удален) (раскрыть)
    29 июня 2018 в 14:04
    А тебе чё - императорши мало...
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri
    29 июня 2018 в 14:02
    Всё правильно, промеса арестовали, а кукуян, вилков, безбородов, мешков и левников и без заявки федуну помогут.
    Dominators
    Dominators ответ Sem25 (раскрыть)
    29 июня 2018 в 14:01
    Ну тут без Зенита 3 не обойдешься ,по ходу нужно еще одну лигу открывать РФС .Иначе как избавиться от доморощенных .
    Shineheart
    Shineheart
    29 июня 2018 в 14:00
    И зачем это нужно?
    Аксинья
    Аксинья ответ Efimych (комментарий удален) (раскрыть)
    29 июня 2018 в 13:51
    Ты, Гриха, так и хочешь Зеню в пердив загнать...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    29 июня 2018 в 13:47
    Походу, в Зените будет грандиозная распродажа.
    Хотя давно пора...
    Большой Карай
    Большой Карай
    29 июня 2018 в 13:37
    Опять Мутко что то мутит, чтоб игроки на лавке не сидели что ли.
    Sem25
    Sem25
    29 июня 2018 в 13:37
    Посетил сайт фк Зенит.
    В заявке(на контрактах, с теми кто в арендах был) Зенита 35 человек, Зенита-2 - 26.
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