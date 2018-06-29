Заявки команд РФПЛ сократятся с 30 до 25 игроков

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29 июня 2018, 12:44

Член исполкома РФС Игорь Лебедев сообщил, что со следующего сезона заявки команд РФПЛ сократятся до 25 игроков:

«Заявка сокращается с 30 до 25 игроков. Из них двое — обязательно доморощенные. Если таких нет, то заявка составляет 23 игрока».

Сегодня исполком РФС утвердил календарь и регламент РФПЛ-2018/19.