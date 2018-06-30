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Ракитич: «Дания не проигрывает уже 18 матчей подряд. Это серьёзный звоночек для нас»

сегодня, 04:43
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗавтра в 21:00 Не начался

Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич поделился мнением о сопернике команды по 1/8 финала ЧМ-2018 – сборной Дании:

«Сборная Дании – это очень сильный соперник. У Дании длинная серия без поражений, ведь они не проигрывают уже 18 матчей подряд. И это серьёзный звоночек для нас. Датчане знают, как играть против сильной и звёздной команды. Эриксен – один из лучших полузащитников мира. Наша задача – остановить его, а также всю их команду».

Также Ракитич оценил выступление нападающего сборной Бразилии Неймара на чемпионате мира.

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Все комментарии
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 08:35
Россия болеет за Хорватию.Надеюсь вы прервёте серию датчан.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:58
Шансы равны.
Almazny
Almazny ответил Beza4u
сегодня в 06:18
Beza4u:
В Дании Эриксона окружают парнии сильнее бедуинов там вся команда физически и духовно сильные ребята. Хорватам будет трудно, шансов у них 60на40.
В Хорватии не слабее, как настроятся.
Beza4u
Beza4u ответил Знаю где трофей
сегодня в 06:12
В Дании Эриксона окружают парнии сильнее бедуинов там вся команда физически и духовно сильные ребята. Хорватам будет трудно, шансов у них 60на40.
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 05:07
А что Эриксон, Салаха как все боялись, а он не играл.
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 04:59
Всё когда-то проходит.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 04:54
Пора проигрывать.
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