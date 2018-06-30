Ракитич: «Дания не проигрывает уже 18 матчей подряд. Это серьёзный звоночек для нас»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич поделился мнением о сопернике команды по 1/8 финала ЧМ-2018 – сборной Дании:

«Сборная Дании – это очень сильный соперник. У Дании длинная серия без поражений, ведь они не проигрывают уже 18 матчей подряд. И это серьёзный звоночек для нас. Датчане знают, как играть против сильной и звёздной команды. Эриксен – один из лучших полузащитников мира. Наша задача – остановить его, а также всю их команду».

Также Ракитич оценил выступление нападающего сборной Бразилии Неймара на чемпионате мира.