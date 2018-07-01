Кейн - о матче с Колумбией: «Настал момент истины»

Капитан сборной Англии Харри Кейн делится ожиданиями от встречи 1/8 финала ЧМ-2018 против команды Колумбии:

«Настал момент истины. Вот к чему мы готовились и ради чего часами работали, чтобы стать лучше технически и тактически.

У Колумбии серьезная команда и прекрасные игроки, так что мы должны быть к этому готовы. Теперь мы будем испытывать несколько большее давление, но важно оставаться хладнокровными, наслаждаться футболом. Надеюсь, мы справимся».

Напомним, что Кейн пропустил последний поединок группового этапа против Бельгии.